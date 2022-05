Fuerte denuncia contra Tinelli por falta de pago: "Se cagan en la gente que labura"

Marcelo Tinelli sumó una nueva preocupación por el reclamo de una deuda de Laflia, su productora.

Marcelo Tinelli sumó un nuevo reclamo por falta de pago a las preocupaciones que se le acumulan desde hace días. La queja que se viralizó en las últimas horas en redes sociales corresponde a un programa que solo duró dos meses en la pantalla de El Trece.

El presente de Marcelo Tinelli no es el mejor y lo que más le preocupa es que sigue sumando problemas. Durante el fin de semana, el conductor anunció su renuncia a la presidencia de San Lorenzo en medio de una crisis deportiva e institucional en el club de Boedo. A esto le sumó su conflictiva salida de la Liga Profesional, donde era presidente y fue lentamente empujado a irse por otros directivos del fútbol argentino.

Además, en el último tiempo se viralizaron los reclamos de exempleados de San Lorenzo que le exigían a Tinelli que le pagaran las deudas que mantenía con ellos. En ese sentido, en las últimas horas el conductor volvió a convertirse en tendencia luego de que varios participantes de Hogar dulce Hogar le reclamaran el pago de los premios que se ganaron en el ciclo de El Trece.

"Nos siguen diciendo esto y la verdad, me canso de no tener una fecha cierta de pago. Llevo semanas recibiendo las mismas respuestas", publicó María Gabriela "Maga" Tomassoni (@mamaconstruye), quien lleva la voz cantante de los participantes del programa que todavía no cobraron su paso por el programa que condujo Eugenia Tobal y duró solo dos meses al aire. "¡Ponete las pilas, la gente a la que le debes la guita no puede seguir esperando mientras el resto ya cobró!", agregó visiblemente enojada en su publicación de Twitter, donde etiquetó a Laflia, la productora que pertenece a Marcelo Tinelli.

Pero Tomassoni no es la única que reclama por su pago, sino que también compartió el pedido de otro participante de Hogar Dulce Hogar. "A mi me representa un montón el premio que gané porque gasté mucha plata para participar del programa. Rompe demasiado las pelotas que se caguen en la gente que labura", aseguró indignado @carlosmonsa09.

El comunicado de Tinelli anunciando su renuncia en San Lorenzo

En una semana cargada de rumores, Marcelo Tinelli renunció a la presidencia de San Lorenzo. El histórico conductor fanático del azulgrana lo informó a través de un extenso comunicado en su cuenta de Instagram. "He decidido dejar mi cargo", sentenció en el comienzo de su escrito.

"Jamás permitiré que una presencia mía genere divisiones y violencia entre los sanlorencistas que amamos al club o que San Lorenzo sea perjudicado en cualquier ámbito. Mi familia y mi trabajo profesional hoy también me ponen un freno en este proyecto", escribió Tinelli, en su comunicado.

Por otro lado también dejó un mensaje para las personas que lo apoyaron durante este tiempo, hizo un resumen de su paso y hasta ofreció perdón por lo que no salió como pensaba: "Gracias a todos los hinchas y socios de San Lorenzo por el amor, el cariño y el apoyo en las últimas elecciones. Mil disculpas por no haber podido estar más tiempo. Mis otras actividades, que son muy públicas, no me permiten estar al 100 por ciento en un lugar que requiere trabajo full time. He dejado el alma y muchas cosas en estos casi 10 años, y también junto a un equipo maravilloso hemos dejado algunos logros imborrables para la historia del club, como la Copa Libertadores”.