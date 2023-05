Los "problemas" que causaron la separación de Luciano Castro y Flor Vigna

La pareja estaría separada y una periodista de espectáculos dio información desconocida hasta el momento al respecto. Luciano Castro y Flor Vigna iban a protagonizar una obra juntos pero al actriz se bajó.

Luciano Castro y Flor Vigna estarían separados según la prensa argentina y la periodista Nancy Duré reveló datos exclusivos al respecto. La actriz se bajó de la obra en la que compartía elenco con Castro y eso encendió las alarmas de los programas de chimentos.

"Están separados, lo van a negar por unos días porque todavía tienen que seguir estando juntos en un trabajo que tienen. Pero el entorno íntimo de Flor Vigna y Luciano Castro me confirma que se están separando. Ella dijo que se bajaba de la obra de teatro porque quería dedicarse exclusivamente a la música", comenzó su descargo Nancy Duré. La periodista trabaja como panelista de Socios del Espectáculo, conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

La comunicadora aseguró que desde el entorno de la pareja le habría dicho que trabajar juntos no termino siendo una buena idea para la relación entre los actores. "Evidentemente hay problemas. Ella estuvo el fin de semana sola en la Bresh aunque él ha negado esta separación. La misma gente que me confirma la separación me dice que tampoco es la última palabra, quizás no trabajando juntos", concluyó su descargo la panelista.

La información de Estefanía Berardi sobre la supuesta separación de Flor Vigna y Luciano Castro

"Le escribí para preguntarle si se bajaba de la obra por una crisis, como se estaba diciendo, porque mi entorno -tenemos amigos en común- decía que estaba todo bien, que Luciano es divino y que se aman", soltó Estefanía Berardi en Mañanísima, el ciclo que Carmen Barbieri donde se desempeña como panelista. Y sumó: "Me contestó de una manera muy extraña. Me puso ‘Perdón, Estefi. No es de mala, pero esta vez prefiero no decir nada'". De esa manera, la periodista dio a entender que Vigna y Castro estarían distanciados, por la manera en que le contestó la bicampeona de Bailando por un sueño.

Fuerte reacción de Analía Franchín ante declaraciones de Flor Vigna

La joven había dicho que se considera demisexual ay que necesita tener un vínculo con las personas con las que se relaciona sexualmente. "Lo voy a traducir: es lo que antes se decía 'es una persona romántica, que esperaba conocer a alguien en profundidad y después iban a la cama'. Ahora a todo le quieren poner 28 nombres distintos. ¡Dejame de joder!", despotricó Franchín en el ciclo A la Barbarossa, indignada con los dichos de Vigna.