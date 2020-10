La periodista Viviana Canosa tuvo como invitado, en su programa por El Nueve, "Nada Personal", a Luis Brandoni. El actor, que milita el radicalismo y forma parte de los movimientos anticuarentena que se manifiestan en cada feriado ignorando el contexto de pandemia por coronavirus, habló de todo. Desde la actualidad del país, pasando por el desempeño de la gestión de Alberto Fernández y el futuro de la oposición.

Si bien falta para las próximas elecciones presidenciales, dentro del macrismo crece la interna en relación a quién es el máximo líder del partido político. El ex presidente Mauricio Macri quiere recuperar su poder y por esa razón, decidió reaparecer en los distintos medios. Por otro lado, Horacio Rodríguez Larreta lo observa de cerca. Mientras que Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal, esperan su oportunidad. "Macri dijo que no se ve como candidato, no sé qué hará", dijo el político.

Ante la consulta de la conductora, Brandoni no dudó en dar su punto de vista sobre el tema: "En Juntos por el Cambio hay figuras importantes de la política. A mí me gustan Mario Negri, Ernesto Sanz y Miguel Ángel Pichetto. Hay varios, tenemos gente muy valiosa". Y agregó: "Larreta también, por supuesto. Es casi natural que sea un candidato importante para la alianza. De todos modos esto se va a dirimir, como en los partidos antiguos, en una interna, como se hizo en 2015. La gente va a votar y verá quién le parece mejor como presidente".

Más allá de sus preferencias en relación a los posibles candidatos para Cambiemos, el actor de 80 años aclaró: "Eso lo van a decidir los afiliados a los partidos que forman la alianza. Y esa alianza se va a ver enriquecida por un sector del peronismo que capitanea en este momento Pichetto. Creo que puede dar un aporte importantísimo porque son peronistas con convicción democrática. Esto es lo que necesitamos".

Brandoni, fuerte contra Cafiero

La frase de Santiago Cafiero tras la marcha anticuarentena del 12 de octubre, molestó y mucho a la oposición. "Estos argentinos y argentinas que se manifestaron, no son la gente, no son todos, no son el pueblo, no son la Argentina", expresó el dirigente político con más cercanía al presidente. Y ante esto, Pichetto, ex candidato a vicepresidente por Cambiemos, opinó que "no está a la altura" del cargo que tiene en el gobierno actual.

Ante esto, la conductora de Nada Personal le propuso al actor que le deje un mensaje como si fuera el padre del jefe de gabinete: "A un hijo le decís, dejate de decir boludeces. A mí me da derecho decirlo de esta manera grosera porque él ha cometido la grosería de decir que no somos pueblo ni somos argentinos". Y sentenció: "La verdad que no sé si está a la altura, pero no lo veo preparado para dialogar con la oposición, ¿cómo hacés para sentarte a hablar después de negar lo que está pasando?".