Lizy Tagliani dejó mal parada a Wanda Nara: "A mí me ven y soy la misma"

Lizy Tagliani lanzó un fuerte comentario contra Wanda Nara, su compañera en el jurado de Quién es la Máscara (Telefe), luego de que la empresaria se burlara de su look. Esta no es la primera vez que las dos mediáticas se tiran palitos, por lo que muchos de sus televidentes se preguntan qué tan actuada será su rivalidad.

Esta vez el cruce no se dio en pleno programa, sino a través de Instagram. Todo comenzó cuando Tagliani publicó una foto suya vestida con un look muy particular: una falda larga de color rojo, un tapado marrón y unos zapatos con taco amarillos y verdes. Lejos de halagarle el outfit, Wanda le expresó su más sincera opinión.

"Este look es todo, ni la abuela de Mamá Cora se atrevió a tanto", le comentó Wanda, en referencia al personaje interpretado por Antonio Gasalla en Esperando la Carroza. Más de 13 mil usuarios le dieron like al comentario, y mientras algunos se lo tomaron con humor, otros se enojaron por su agresión hacia Lizy. A las pocas horas, la conductora le devolvió el golpe y le respondió: "Pero a mí me ven en persona y soy la misma de la foto...".

Rápidamente, la publicación se llenó de risas de miles de sus seguidores, quienes se tomaron con mucha gracia esta pelea. Más tarde, Wanda publicó en Twitter: "Qué amorosa mi amiga". Lizy le citó el tweet y le contestó: "En las buenas y en las malas jajajaja... Olvidado, te quiero".

Las divertidas peleas entre Lizy Tagliani y Wanda Nara en Quién es la Máscara

Lizy Tagliani y Wanda Nara protagonizaron varios enfrentamientos divertidos en Quién es la Máscara. En uno de ellos, la conductora acusó a Nara de rata enfrente de todos. Todo comenzó cuando Wanda miró su libreta de contactos para intentar adivinar qué famoso estaba detrás del disfraz. "Estaba chequeando en mi libreta de contactos y no lo tengo a este por las dudas", expresó. "Me encantaría ver la libreta de contactos de Wanda", comentó Natalia Oreiro.

Lizy intervino y bromeó: "Vos la querés ver para sacar un par de números. Es más chico el padrón electoral que la libreta de contactos de Wanda". La mediática le devolvió el golpe y le respondió: "Por algo te hiciste amiga mía muy rápido vos. Ninguna tontuela". Acto seguido, Karina "La Princesita" dijo que para ella Carlos Tévez estaba dentro del disfraz, pero Wanda sostuvo: "Carlitos debe ir en Primera, no va en ventanilla o pasillo".

Fue entonces cuando Tagliani le respondió a Wanda: "Hay cada millo codito... El otro día fui a comer con vos y dejé la propina yo, que gano en pesos". "Lo que pasa es que no tenía pesos", le explicó la empresaria, y la conductora le contestó: "Igual si dejás euros no le va a importar al camarero".