Liberman contó su verdad tras el canje fallido con la heladería: "Me re cagaron"

El periodista deportivo quedó en el ojo de la polémica después de que una heladería lo escrachó en las redes y le contestó al negocio con un video de Instagram.

Martín Liberman quedó envuelto en una polémica luego de que una heladería lo escrache a través de sus redes sociales. El escándalo se desató el pasado lunes por la noche cuando el periodista deportivo utilizó su cuenta de Instagram para criticar al comercio por el estado en el que llegó el helado que pidió. De inmediato el negocio denunció que se trató de una venganza porque se negaron a cerrar un canje.

El chat que compartió el local ocurrió en julio del 2022 y se pudo observar la propuesta de Liberman. "¡Hola Martín! Por el momento no estamos realizando este tipo de acciones, te agradecemos el interés y muchos éxitos", respondieron desde la heladería Lado Bueno. Pasó el tiempo y el periodista realizó un posteo escrachándolos. "Si pedís helado es muy probable que te venga el pote así. Sinvergüenzas llenen el pote, no estafen a la gente".

La heladería no se quedó atrás y respondió a través de sus redes: “No sean como Martín Liberman, que miente y cuando te negás a regalarle el helado te escracha. Ah, y encima odia a Messi, lo cual es peor que lo primero”. Los posteos de la heladería, tanto en Twitter como en Instagram, se volvieron virales, por lo que exjurado de Los 8 escalones y su esposa decidieron dar su versión de los hechos.

La primera en subir un video fue Ana Laura López, quien se hizo cargo del escrache que sufrió su pareja. En un clip, la bailarina relató que fue casi un capricho de ella protestar. "Antes de dormir, tengo que intervenir en esta situación y contarles lo siguiente: mi marido Martín y yo amamos profundamente el helado y una de las marcas que amamos, que está en nuestro top tres que amamos es ‘Lado Bueno’. El tema es que los chicos de la heladería se enojaron y están haciendo una especie de escrache contra mi marido, que en realidad sólo quiso ayudarme a mí que me puse muy intensa porque mi el helado no me llegó como tendría que haber llegado”, explicó.

El descargo de Martín Liberman tras ser escrachado por una heladería

Unas horas después del relato de su esposa, Liberman grabó una historia para contar qué pasó con la heladería. "Yo voy a seguir pidiendo el helado que quiera, hay muchos otros ricos, éste es uno de los que me gusta pedir. Después de que me dijeron que no al canje habré pedido 20 veces. Nunca me vino como esta vez medio vacío, todo pegoteado... ", sostuvo y reflexionó: "Lo más fácil es dar a entender que mi queja está vinculada a algo que pasó hace un año. Cuando mi mujer abrió el pote dijo 'uy me re cagaron'. Y sí, claro que te re cagaron. Lo más importante es asumir el error y listo".

"Lo que es interesante es que yo reclamé en forma privada. Esto les quiero contar poquito. Los chicos de 'Lado Bueno', lo omitieron. Yo les reclamo a ellos en forma privada. Les mando la foto del pote y ellos me contestan qué sucursal, cuándo, cómo", continuó. "La verdad es que yo no sabía porque lo había pedido por una aplicación. Entonces no crean en todo lo que leen y en todo lo que escuchan" agregó.

Luego, se refirió a la propuesta de canje que le hizo al negocio. "Hace un año que yo les dije si querían hacer algo juntos", explicó y reiteró: "Pero lo que pasó hoy es que los chicos omitieron poner toda la parte donde yo les mando la foto del helado que recibí donde por varios días no me respondieron nada. Cuando me respondieron la respuesta fue: qué sucursal, cuándo y cómo. Y nunca más nada".

"Entonces ellos tenían la chance perfectamente de resarcir el error, de compensarme o de darme una explicación. Y no lo hicieron como no me respondieron hasta el día de hoy, es que yo decidí subir la foto del helado", añadió. "Resumiendo: yo voy a seguir tomando el helado que me gusta, y a seguir pidiendo el helado que quiera. Obviamente éste es uno de los que nos gusta pedir. Me dijeron que no en su momento, y está perfecto que me hayan dicho que no. Después de eso, habremos comprado no menos de 20, 30 veces el helado y normalmente viene bien", destacó.

Por último, subrayó: "A veces viene medio vacío, pero nunca como esa vez, vacío, todo pegoteado, mal presentado. Y lo más normal, es decir, 'sí, la verdad que feo que está ese pote, te mando otro perdona maestro'". "Estábamos esperando con mi mujer disfrutar del helado. Y cuando abrimos el pote, que era de ella, y me dijo ‘oh, me re cagaron’. Le dije puede pasar. Claro que puede pasar. Lo bueno es asumirlo, no echarle la culpa al otro es lo que están haciendo", cerró Liberman.