Lionel Messi: Martín Liberman derrapó de nuevo y trató a sus fans de "idiotas" y "enfermos"

Como de costumbre, Martín Liberman derrapó en Twitter y calificó a los fanáticos de Lionel Messi como "idiotas" y "enfermos". Los vergonzosos mensajes del periodista.

Martín Liberman protagonizó vergonzosos mensajes contra los fanáticos de Lionel Messi a través de su cuenta oficial de Twitter. El periodista de Star + (ESPN) volvió a referirse al capitán de la Selección Argentina, en esta oportunidad después de que brillara en el 4-3 de PSG a Troyes como local por la Ligue 1 de Francia. Con un golazo y una asistencia en el estadio del Parque de los Príncipes, "Leo" fue la figura del encuentro y llega en un gran nivel al Mundial de Qatar 2022.

Sin embargo, el ex Fox Sports siempre se las arregla para descalificar a los que piensan diferente y otra vez tuvo comentarios repudiables hacia los seguidores de "Leo", que le reprochan el hecho de haber fulminado al ex Barcelona (España) en el pasado. En detrimento del argentino, "El Colorado" siempre defendió a su amigo Cristiano Ronaldo, a quien entrevistó en algunas ocasiones.

Vergonzoso: Liberman trató a los fanáticos de Messi de "idiotas" y "enfermos"

Durante el mediodía del domingo 30 de octubre de 2022, el comunicador de 46 años publicó en Twitter, con relación al partidazo del rosarino para PSG: "Hoy me levanté con ganas de escribir! A todos los idiotas que me dicen que Messi jugó bien ayer… ¿Quién piensa lo contrario?". Además, opinó que "de la Copa América (2021) para acá, su nivel es superlativo" y agregó que "ojalá lo sostenga hasta el 18-12 (la fecha de la final del Mundial)". "De ser así, hay grandes chances (para la Selección Argentina). Messi es un MEGA crack", insistió.

Los vergonzosos tuits de Liberman vs. los seguidores de Messi.

No obstante, su ira continuó cuando uno de los usuarios le comentó: "Un ´mega crack´ no, Martín, es el mejor de todos. No verlo y aceptarlo es ser testarudo". Fue entonces cuando el periodista deportivo citó esa contestación y respondió de manera sumamente repudiable: "¿Tampoco alcanza MEGA crack? ¿Qué hay arriba de MEGA crack? ¡Háganse ver! Están enfermos".

Cuando Liberman criticó a Messi

Hasta el título de la Copa América 2021 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, el presentador lapidaba a "La Pulga" y a toda "La Albiceleste". Mediante su exprograma Debate Final por Fox, el conductor pedía a los gritos, con la complicidad de sus compañeros en el estudio del canal: "¡Basta de los amigos de Messi! Terminemos, pongámosle un punto final. El equipo es un asco".

"¿Hasta cuándo tenemos que soportar a (Sergio) Agüero, a (Ángel) Di María? Hay que darles un descanso largo... A (Javier) Mascherano bajámelo del púlpito", vociferaba en esa época. "¡Me tiene podrido! Estoy harto de la alcahuetería del periodismo de decir ´no, ¿cómo vas a discutir?´. ¡Sí, yo lo discuto! La Selección Argentina es un bochorno, se creen que son Los Rolling Stones", había agregado, entre otras cuestiones.