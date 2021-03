Leticia Siciliani y un poco de vergüenza al aire en PH, por Telefe.

Los sábados a la noche, por la pantalla de Telefe, Podemos Hablar suele dejar confesiones interesantes de los diferentes invitados y en esta oportunidad le tocó a Leticia Siciliani, quien reveló un increíble incidente sufrido en España, cuando viajó en el 2020 junto a sus hermanos para visitar a Griselda, que estaba grabando una película en Barcelona: "Se me escapó un gas en la calle".

La actriz de 28 años respondió a la habitual pregunta picante de Andy Kusnetzoff con relación a los momentos incómodos vividos por cada uno de los participantes, aunque en este caso tocó "los que no llegaron al baño", a lo que ella confesó esta desagradable anécdota paso a paso: "Me tomé un taxi, no tenía un peso. Mi plan era no gastar. Y cuando llegué a la puerta del edificio no tenía la llave del departamento. Llamé a Griselda, estaba en un local de ropa a la vuelta con Margarita, y me pidió que fuera a buscar la llave porque se estaban probando ropa".

"Voy corriendo porque era a una cuadra y se ve que en el esfuerzo de correr se me salió un gas, pero en el momento no me di cuenta. Y cuando fui al baño vi lo que había pasado", detalló "Leti" Siciliani ante la risa del resto de los presentes en el piso, a lo que agregó: "La sacrifiqué y quedó en Barcelona ella (por la bombacha)".

"Me sentía mal, pero jamás pensé que me iba a pasar esto", completó ante las miradas del conductor, de Moria Casán, Jonás Gutiérrez, Soledad Fandiño y Rocío Quiroz. Más tarde, la joven que participó en MasterChef Celebrity se relajó y disfrutó de la jornada con las vivencias de los demás, la comida y todo lo que ofrece este ciclo.

Quién es Leticia Siciliani

La hermana menor de Griselda nació el 18 de julio de 1992 en Buenos Aires, fue jugadora de fútbol de Excursionistas y comenzó su trayectoria en la actuación en la TV allá por el 2013 en la serie de Pol-Ka Mis amigos de siempre con el personaje de Sol, precisamente una futbolista. Ese mismo año debutó en el teatro con la obra Amnesia y en 2015 saltó a la fama al interpretar a Nieves en la serie Esperanza mía, en la que fue parte de la banda sonora y de la versión teatral.

Así, se quedó con un premio Martín Fierro en la categoría revelación, lo que le valió sus posteriores tareas en otros éxitos como El hilo rojo, Cien días para enamorarse, Eso que nos enamora y Atrapa a un ladrón.