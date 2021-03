Empezó la guerra entre Susana Giménez y Telefe

Recientemente, Susana Giménez, histórica estrella de Telefe, anunció a través de su cuenta de Instagram que estaba feliz con una nueva producción para Amazon Prime Video que acababa de aceptar. Desde el living de su casa en Uruguay, les contó a sus seguidores que aceptó formar parte de un nuevo proyecto: la serie cómica y policial, Porno y helado, que dirige Martín Piroyansky, ya se está rodando en el país vecino y promete ser la nueva sensación de la plataforma de streaming.

Según deslizó el periodista Rodrigo Lussich en Intrusos en el espectáculo, la noticia provocó un escándalo en Telefe, donde la conductora es una de sus estrellas principales. "El enojo que implica en alguna gente del medio esta decisión de Susana Giménez de grabar para Amazon una serie que ahora, en este momento, está filmándose en Uruguay”, inició Lussich ya que el nuevo proyecto de Susana atentaría contra los intereses del grupo VIACOM, dueño del canal de las pelotas, que recientemente acaba de lanzar Paramount+.

VIACOM, grupo de medios que le compró Telefe al grupo Telefónica por 345 millones de dólares en noviembre de 2016, también se apoderó de canales como MTV y Nickelodeon. Luego se fusionó con CBS Corporation en 2019 y algunos de las principales elementos del conglomerado son el estudio de cine Paramount Pictures, CBS Entertainment Group, BET, Comedy Central y Showtime.

“Susana ya hizo sus primeras escenas en Montevideo y se aloja en el Hyatt. Ahora está en un receso de las grabaciones, pero en abril vuelve”, explicó el periodista al tiempo que precisó que desde la empresa dueña de Telefe "le pusieron una gigantografía en el Times Square de Nueva York”. A continuación, se refirió directamente al rol de Susana en el conflicto y afirmó que la diva “está al tanto de que se enojaron con ella porque se enteraron por su posteo en Instagram. Se enojaron porque va a hacer una serie con otra cadena”.

Recientemente, Susana compartió un video en el que explicó que la nueva serie: “es muy graciosa y para Amazon Prime Video, y dirigida por Martín Piroyansky que parece que es un genio además de ser el protagonista". "Yo hago uno de los capítulos y un poquito más, es un cameo. No soy la protagonista, es una cosa chiquita pero me divierte porque hace un año y medio que no hago algo artístico. No puedo contar nada más”, adelantó.