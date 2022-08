Leticia Siciliani rompió en llanto en PH, Podemos Hablar, y causó conmoción: "No sabía"

La actriz contó cómo les dijo a sus allegados que le gustaban las chicas. Leticia Siciliani no pudo contener las lágrimas en diálogo con Andy Kusnetzoff en PH.

Leticia Siciliani no pudo contener las lágrimas al referirse al momento en que les contó a sus familiares que le gustaban las chicas. La hermana menor de Grisela Siciliani aseguró que hablar en televisión suele darle muchos nervios.

"Me quedé pensando, porque creo que afronté los míos cuando les dije a todos que estaba saliendo con una chica, mi ex... Lloro porque me da nervios hablar", comenzó su descargo emocionada la actriz. Y agregó: "Fue afrontar mis prejuicios sobre qué iba a pensar el otro, más míos que de los demás, como por ejemplo pensar: ‘Mis viejos se mueren’. Y nada que ver, cero, la mejor siempre; y el resto de la gente nunca me importó tanto".

Siciliani aseguró que cuando besó por primera vez a una chica se dio cuenta de que era lo que había buscado toda su vida: "Dije: ‘Listo, me enamoré’. Es esto, esto era lo que me pasaba durante tantos años". La actriz contó que ha tenido experiencias con varones pero que no se sintió del todo cómoda: "Sentía que no me enamoraba de nadie. Salía con chicos, la pasaba bien, terminaban siendo mis grandes amigos, pero nada más".

"Me acuerdo de ese día, que besé a esa chica y dije: ‘Estoy tocando el cielo con las manos, es esto'. De ahí directo fui a contárselo a todos. No sabía si iba a estar con esa chica, nada, pero fui y se lo dije a todo el mundo", concluyó Siciliani en PH, Podemos Hablar.

Leticia Siciliani sobre su vínculo con una posible maternidad

"La adopción, tanto monoparental como para parejas heterosexuales u homosexuales es difícil en la Argentina. En este momento, no lo sé. Lo veo súper lejano. Sé que tengo el deseo, porque lo tengo desde chica", soltó Leticia en diálogo con La Nación hace algunos meses. Y sumó: "Pienso que adoptar sería una hermosa opción, pero sé que es difícil. Por eso, considero todas las opciones para maternar".

Siciliani también se refirió a su paso por MasterChef Celebrity y soltó: "Es un juego y a mí me redivierte jugarlo. De hecho, me gustaría jugar más por ese lado, pero de repente me veo envuelta en otras cosas. Pero a mí esa es la parte que más me divierte: poder volar un poco con cosas que a mí me hacen reír y quizás a la gente también", en alusión a su supuesta relación amorosa con Germán Martitegui.