Letal frase de Moria Casán contra Wanda Nara: "Recontra come"

Moria Casán fulminó a Wanda Nara con una fuerte acusación sobre sus matrimonios.

Un video de Moria Casán en el que le dice una polémica frase a Wanda Nara se volvió viral en las redes sociales. Recientemente, "La One" protagonizó una fuerte pelea Mauro Icardi a través de las redes que duró días. La reconciliación nunca llegó y, en vez de eso, las redes se revolucionaron con la filtración de este clip, en el que Moria, fiel a su estilo, aparece diciéndole a la empresaria todo lo que piensa sobre ella en la cara.

Wanda es reconocida no solamente por su carrera en los medios, sino también por su habilidad con los negocios: gracias a su trabajo como mánager de Icardi, logró que el futbolista firmara importantes contratos millonarios con clubes europeos. Mientras muchos de sus seguidores y figuras del ambiente la acusan de haber utilizado a sus maridos para hacer dinero, otras personas consideran admirable su capacidad para hacer negocios y le piden consejos. Moria, quien pertenece al segundo grupo, no dudó en pedirle consejos cuando tuvo la oportunidad.

El video es un fragmento de una entrevista que le hizo Casán junto a Gerardo Rozín en 2018, en el ciclo que conducían juntos, Especial, Musicales de Morfi (Telefe). "Mi amor, dame consejos vos de cómo naces en este país y ganas millones de dólares con tu marido. ¡Le sacas millones de dólares a tu marido!", le dijo la diva. Y agregó: "¡Sos re contra come billetera, mamita! Qué mina come billetera, qué bien la hiciste. Michufus legal sos, mamita”. El video volvió a hacerse viral en TikTok y despertó todo tipo de comentarios por parte de sus seguidores.

Moria Casán apuntó contra Mauro Icardi en medio de su polémica: "Sometido y pollerudo"

Moria Casán cansó de las declaraciones de Icardi y lo frenó en seco con un potente descargo en sus redes. "Limitado botinero Mauro: me impresiona mi fama y cómo te movilizaron mis pavadas. Lo cual me hace pensar que padecés de un desabastecimiento neuronal al no tener humor", comenzó la diva.

"Como no me conocés, te aviso que yo sublimo por el humor. Así que paso a decirte que sigo pensando que sos un cholulo camuflado de superado, sometido, pollerudo, marido de la otra, desclasado entre tus pares, que te detestan, mediocre deportista", siguió. Y reveló el rumor que le llegó por parte de periodistas conocidos: "Me estoy enterando, porque me llaman periodistas para decirme, que fuiste convocado tres veces por la Selección Argentina, que no te pudiste instalar debido a tu bajo rendimiento".

"Pd 1: No soy BLANQUITA, soy NEGRITA del conurbano y el agujero paraguayo al que te referís fué un receptáculo para arrojar bijouterie berreta. Pd 2: Ya que sos un jugador de bajo rendimiento, detestado por tus pares, entrenate para la olimpíada de imbéciles. Te mando besos y abrazos virtuales, ahora que no me conocés, ni un poquito más. Por lo tanto te advierto que: COLORIN COLORADO, para mí, este cuentito recién ha comenzado!!!", cerró Casán.