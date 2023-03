Moria Casan de joven: el antes y después de la diva

La vedette y actriz es reconocida como una de las figuras más icónicas de nuestro país, que siempre marcó tendencia fiel a su estilo. El antes y después de la One.

Si se habla de polémicas icónicas en la farándula de Argentina, es inevitable pensar en Moria Casan y su "lengua karateca", con la que acostumbra a responderle a quienes la critican. Pero además, es una de las figuras más importantes del país por su carrera, trayectoria y la forma en que logró mantenerse vigente con el paso de los años. Conductora, vedette, actriz, influencer y jurado son sólo algunas de las facetas de Moria: el antes y el después de la diva.

Moria Casan de joven

Moria Casan lleva décadas en los medios de comunicación y el mundo del espectáculo, y logró consolidarse con grandes éxitos en todos los proyectos que integró como comedias, revistas musicales, teatro y mucho más. Desde los inicios de su carrera la One no sólo logró destacarse por su talento, si no también por su figura voluptuosa en plena era del destape y sus habituales conflictos con otras figuras.

Su juventud estuvo plagada de tapas de revistas que la convirtieron en el suspiro del imaginario colectivo como ideal de belleza. En su trayectoria además tuvo grandes trabajos con Tato Bores, Nélida Lobato, Alfredo y Carmen Barbieri, Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Susana Giménez, Guillermo Francella, Jorge Martínez y Emilio Disi que le valieron el reconocimiento del público y algunos premios.

Además, por su larga trayectoria logró estar como figura principal en distintos programas como por ejemplo de jurado en Bailando por un Sueño, el exitoso reality del prime time de El Trece que tuvo como protagonista a la lengua karateca de Moria. En 2008 decidió emprender nuevos caminos, abrió su propio restaurant y una academia de baile con su nombre al que concurrieron numerosas figuras para capacitarse o perfeccionarse.

La conducción fue uno de sus últimos rubros de desempeño: el rol que había inaugurado en 1991 con A la cama con Moria y Entre Moria y vos, cerró en 2022 con la participación de la diva en Intrusos en reemplazo de Jorge Rial, y luego al frente de Incorrectas que se emitió por América.

El presente de Moria Casan

Actualmente la vedette se encuentra en un impasse de los medios de comunicación, descansando y dedicándose a sus empresas propias. En cuanto a su vida amorosa, está en pareja con Fernando Galmarini. Hace poco tiempo fue noticia por haber defender su figura con poca ropa y disfrutando de la playa, lo que le valió duras críticas en las redes sociales: "Reivindico la soberanía de mi matriz y mi cesaría, en el día del brithday de Sofía Gala. Video sin filtro. Aguante la revolución de las viejas", aseguró.