Laura Ubfal reveló por qué dio la primicia de la pérdida del embarazo de More Rial

La periodista rompió el silencio luego de la acusación de Jorge Rial.

Laura Ubfal rompió el silencio sobre los motivos por los que dio a conocer la noticia de la pérdida del embarazo de Morena Rial. Días atrás fue Jorge Rial quien disparó en contra de la periodista y la acusó de haber comprado la información sobre el estado de salud de su hija.

El conductor sentenció: "Algunos que aprovecharon la situación para publicar, sobre todo para comprar información sobre algo delicado. Es tan hijo de puta el que la vende como el que la compra, sobre todo una mujer hablando de otra mujer". En su defensa, la periodista desmintió haber entregado dinero a cambio de la información sobre la pérdida de Morena.

En diálogo con Intrusos, Laura Ubfal aclaró: "Jorge estaba enojado por la información que yo había dado sobre Morena Rial, la cual obviamente no compré ni me vendieron nada, simplemente tenía la información". De esa forma dejó en claro que no pagó por lo que se enteró.

"La quiero mucho a Morena, me parece que es una gran luchadora, es una chica que ha sufrido mucho en la vida como abandonos y todo lo demás, y gracias a Dios que tiene a ese padre, pero lamentablemente yo tenía la información que se iba a terminar conociendo de un modo u otro. Y, antes de que la vendieran, decidí darla. Había gente que estaba pidiendo dinero para pasar esa información y me pareció lamentable, así que la di gratis digamos", explicó con total claridad la periodista.

El desgarrador comunicado de More Rial

Desde su cuenta oficial de Instagram, More Rial se expresó por primera vez tras la pérdida de su bebé: "No sé por dónde empezar lamentablemente hace unos días vengo pasando los peores días de mi vida. La pérdida de un embarazo es complicado de afrontar, de sobrellevar y poder asumir, más que nada cuando pensas que todo iba bien y de golpe todo se derrumba.

Son momentos complicados y pido el respeto que se merece cualquier persona que pasa por estas situaciones".

Con respecto a cómo está atravesando la terrible pérdida, la influencer manifestó: "Me esta costando muchísimo poder levantarme de esta, pero la vida tiene que continuar. Y a vos mi vida, que decirte. Estes donde estes, te voy a extrañar, todos los dias. Agradezco a todos por su preocupación y los mensajes que me mandaron. Gracias a todos, de verdad".