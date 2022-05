Laura Ubfal juró vengarse de Marcela Tinayre: "Será terrible"

Laura Ubfal contestó las recientes declaraciones de Marcela Tinayre en LAM (América TV), con una afiladísima advertencia.

Días atrás, Marcela Tinayre visitó LAM (América TV) y habló de los picantes ida y vueltas que supo tener con Laura Ubfal durante sus pases en Net TV. Muy picante, Ubfal le respondió con una filosa advertencia y juró vengarse de la hija de Mirtha Legrand.

Todo comenzó cuando Andrea Taboada le consultó a Tinayre por sus enojos con Ubfal el año pasada, tema sobre el cual la conductora de Las Rubias decidió poner paños fríos y expresar: "yo tengo mucho sentido del humor. Soy bastante irónica. Entonces me pareció que ella no lo tenía. Se notaba. Decía barbaridades".

"Ella trabajó con mamá, nos conocemos de toda la vida. Pero me parece que, a veces, esas chicanitas que no hacen daño a nadie hacen que me pregunten esto”, sumó Marcela, quien también explicó el origen de su audio viral "voy a ir con la peor de las ondas". Aunque el año pasado, Las Rubias le entregaba el aire a Gossip (el programa de Ubfal), durante el 2022 los programas invierten sus horarios y será la reciente panelista de Intrusos (América TV) quien deje el aire para Tinayre.

La dura respuesta de Laura Ubfal

Afilada, Laura Ubfal usó su programa para enviarle un amenazante mensaje a su compañera y jurar venganza. “Ayer Marcela Tinayre en LAM, dijo que mandaba chicana. Dice que tiene humor y yo mando chicanas”, comenzó diciendo, con ironía. Y agregó, en el mismo tono: “Nos quejábamos porque entregaba tarde. Y ahora, le entregamos nosotros. La vida te sorpresas, sorpresas te da la vida. Y revanchas... Así que si nos pasamos un minuto, bueno…".

“Piensen que nosotros llegábamos a entrar no 2 minutos más tarde, sino 15 minutos, 20 minutos más tardes”, detalló Leo Arias -compañero de Ubfal en el programa- dando paso a que la periodista cerrase su mensaje con un atronador mensaje. “La venganza será terrible”, picanteó, dejándole claro a Tinayre que no le hará fácil las cosas a su colega en los pases.