Franco Colapinto EN VIVO en Abu Dhabi: minuto a minuto de la carrera de la F1

Franco Colapinto corre la última carrera del 2024 de la Fórmula 1 en Abu Dhabi con el Williams.

Franco Colapinto larga último (20°) en la despedida del 2024 para la Fórmula 1 en el circuito de Yas Marina, en Abu Dhabi. El minuto a minuto del piloto argentino de Williams, que por ahora se despide de la máxima categoría del automovilismo mundial, a la espera de lo que suceda con su futuro en el 2025. Ya con Max Verstappen tetracampeón con el Red Bull, la gran disputa de la jornada estará en la Copa de Constructores entre McLaren y Ferrari.

La competencia de cierre de esta temporada será el domingo 8 de diciembre desde las 10 horas de Argentina. Se trató de otro fin de semana repleto de complicaciones para el bonaerense, con un auto que no tuvo su mejor rendimiento y algunos pequeños errores individuales también en las tandas de clasificación. Sin embargo, la esperanza está en cuidar el vehículo, que no lo choquen de entrada como sucedió en la última prueba en Qatar e ir avanzando de a poco en la medida en que se pueda.

Franco Colapinto en vivo en Abu Dhabi: minuto a minuto de la última carrera de la Fórmula 1 en 2024

El piloto argentino larga último (20°) con el Williams, mientras que su compañero Alexander Albon lo hace desde el 18° lugar. En una partida muy accidentada, con choques de por medio, "Fran" aprovechó y ganó dos lugares para quedar 18°. No obstante, una vuelta más tarde, Óscar Piastri lo tocó de atrás y debió entrar a boxes para arreglar el coche porque le pinchó en neumático. Al instante, el ritmo del bonaerense fue bueno y le llevó tranquilidad a su equipo. El australiano fue penalizado por haber impactado al argentino.

La decepción de Colapinto por largar último en Abu Dhabi: "Una lástima"

"Después de ayer se rompió mucho el piso. No teníamos para reemplazar algunas partes y fueron muy costosos los daños. Una lástima porque creo que estábamos en una buena posición para el finde pero el auto no quedó como hubiéramos esperado", sentenció el argentino e hizo referencia a la jornada que tuvo en las prácticas libres. Además, agregó: "No fue una gran qualy, pero es lo que hay. No tenemos partes para cambiar nada. Habíamos empezado muy bien el fin de semana y ahora de golpes nos caímos. Esos daños de FP2 me costaron un montón de performance, en la FP3 se notó mucho y ahora en la qualy otra vez".

Por otro lado, "Fran" habló sobre lo que perdió por la rotura que sufrió en su Williams: "Una pena lo de ayer porque nos dejó con muchos años. Perdí más de 10 puntos de carga que es un montón y es muy costosa. Es una pena pero es lo que hay". Por último, el pilarense se mostró esperanzado para la carrera del domingo y ya piensa en 2025: "Habrá que terminar la temporada de la mejor manera y ver qué podemos hacer para el año que viene. Veremos qué podemos hacer, tenemos una chance de avanzar".