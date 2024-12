La ministra de Seguridad y ex titular del PRO, Patricia Bullrich, cargó contra el ex presidente Mauricio Macri por el proyecto de Ficha Limpia, al preguntarse por qué no avanzó en la iniciativa en su administración y sostuvo que esa ley “va a salir”. Además, en entrevista con Radio Mitre, analizó la coyuntura nacional, en donde aprovechó para destacar “logros” de su gestión en términos de “orden público”, “paz social” y en “desarmar organizaciones sociales”: “Los argentinos sienten una satisfacción muy grande”, aseguró.

La polémica surgió a propósito de no llegar al quórum por el faltazo de diputados de la Libertad Avanza en la Cámara de Diputados para tratar el proyecto impulsado por el PRO. “¿Queremos o no queremos un país sin corrupción?”, reclamó el exmandatario y titular del PRO luego del fracaso de la sesión y por lo que empezaron a circular versiones de un posible acuerdo con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner que incluiría no aprobar esa ley –que la afectaría- a cambio de dar aval para que el polémico juez Ariel Lijo sea parte de la Corte Suprema.

Ante eso respondió Bullrich, extitular del partido: "Nosotros teníamos 108 diputados del 2016 al 2019 y no la sacamos. ¿Por qué no la sacamos? Yo nunca estuve en esa área, con lo cual no tuve una total dedicación", lanzó la ahora aliada del mileísmo. En esa línea, profundizó: "En los últimos años estuve dedicada a los temas de Seguridad, a la conducción del partido; luego fui candidata. La verdad es que endilgarle a este Gobierno que se tome un poco más de tiempo para analizarla. Quizás el error fue no haberlo dicho claramente".

Las especulaciones sobre un supuesto acuerdo con CFK

En esa línea, además, descartó los rumores de acuerdos con CFK: “¿Qué acuerdo puede haber con Cristina Kirchner? Ninguno. La Corte no tiene los miembros que tiene que tener porque uno de ellos se va a jubilar”, respondió en tono enojado.

“No es un pacto, es una realidad constitucional, para elegir un miembro de la corte se necesita igual que para cambiar la Constitución o destituir un presidente. Ficha Limpia va a salir con algunos recaudos mayores para que no pueda terminar siendo un fraude”, cerró. En tanto, también se refirió a la realidad actual: “Si pienso en un argentino, el 10 de diciembre, que tenía la esperanza de un nuevo gobierno, pero una angustia existencial enorme. Pienso en un país que un año bajó el déficit, le devolvió dinero a la gente, bajó la inflación, simplificarle la vida, ya no hay más piquetes”, sostuvo.