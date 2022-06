Lali Espósito estalló contra un jurado de La Voz: "Resentido"

La situación se dio en medio de la audición de Morena, una joven ciega quien cautivó a los cuatro jurados. La cantante estalló contra Mau y Ricky

Lali Espósito explotó de bronca en medio del programa por una insólita situación que se dio en medio de una de las audiciones de La Voz. Completamente enojada, la cantante apuntó contra sus compañeros y directamente acusó al equipo de Mau y Ricky por lo que le habían hecho. Después de darse cuenta de que la habían bloqueado, la actriz estalló: "Resentido".

La situación se dio en medio de la audición de Morena. La joven que se presentó ante el jurado es ciega, tiene 22 años y trabaja dando tecnología y herramientas para los que tienen discapacidad visual. Mientras estuvo en el escenario, la joven cantó Don't Let Me Be Lonely Tonight de James Taylor. La genial actuación llevó a que todos los coaches se dieran vuelta. Tanto Ricardo Montaner, Soledad, Lali Espósito y Mau y Ricky quedaron rendidos a los pies de la cantante. Sin embargo, hubo un problema: el equipo de los hijos del autor de "Cachita" bloqueó a la autora de "Disciplina".

Si bien, al principio, no se había dado cuenta de lo que ocurrió, al terminar el tema que presentó Morena, Lali Espósito estalló contra sus compañeros. Con mucha cara de sorpresa -y completamente sacada- apuntó a Ricky al que le dijo: "¿Quién fue? Fuiste vos resentido". En ese mismo momento, las risas llenaron el estudio por la situación y por la indignación de la cantante nacida en el Conurbano bonaerense. Vale aclarar que "el bloqueo" es una nueva opción que brindó la producción, permite que los jurados bloqueen a sus compañeros cuando crean que son sus mayores rivales y esto los inhabilita a que los participantes elijan ese equipo, incluso si se había dado vuelta.

Más allá de lo ocurrido entre los otros jurados, la coach elegida por Morena fue Soledad Pastorutti, quien elogió el aire que la participante tiene en su voz. "Es fuerte lo que lograste. Tenés un airecito que abraza y acaricia, muero por tenerte en mi equipo". Después, cuando todo había terminado, la "Sole" reveló: "Me gustó el color de voz, esa vocecita como rota ahí abajo, la disfruté mucho y más cuando cantó Barro tal vez".

Cambios en el reality

El miércoles 29 de junio River y Vélez jugarán en el marco de la Copa Libertadores 2022, por lo que Telefe decidió no exponer al reality cuyo jurado está compuesto por Soledad Pastorutti, Lali Espósito, Ricardo Montaner y Mau y Ricky a competir con ese fenómeno deportivo y será reemplazado por una emisión extendida de la telenovela turca Fugitiva, que también logra buenas marcaciones de rating desde su estreno.