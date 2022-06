La Voz Argentina pone nervioso a Adrián Suar: preocupación en El Trece

La vuelta de La Voz Argentina complicó a Adrián Suar y sus planes en El Trece. Por qué el productor está preocupado.

La Voz Argentina volvió a la pantalla de Telefe y fue un éxito en sus primeros dos programas. Sin embargo, el regreso del reality de canto provocó un efecto sumamente negativo en Adrián Suar y el resto de las autoridades de El Trece, canal en el que por estas horas hay mucha preocupación.

El regreso de La Voz Argentina, que tiene a Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Soledad Pastorutti y Lali Espósito como miembros del jurado, consiguió muy buenos números en el rating del domingo 5 de junio: logró un gran promedio de 17,5 puntos y alcanzó un pico de 18,2 puntos. Por su parte, El Debate de El Hotel de los Famosos hizo el domingo de mayo consiguió tan sólo 4,7 puntos.

Como si fuera poco, en la edición del lunes 6 de mayo, El Hotel de los Famosos alcanzó 10.8 puntos de rating: lo hizo con "El Desafío de la H", instancia de eliminación del reality. En tanto Los 8 escalones del millón, con el histórico conductor Guido Kaczka a la cabeza, marcó 10.5 puntos. Del otro lado, por la pantalla de Telefe, La Voz Argentina 2022 consiguió un promedio final de 17.2.

Sin lugar a dudas, este escenario resulta un difícil desafío para Suar y el resto de los productores de El Trece, señal que deberá ingeniárselas para poder hacerle frente a la propuesta de La Voz Argentina, reality que no parece tener complicaciones a la hora de superar los 15 puntos en promedio.

Adrián Suar se refirió al futuro de Mirtha Legrand en El Trece

Adrián Suar habló acerca del futuro de Mirtha Legrand con El Trece. En diálogo con Mañanísima, indicó: “Espero que vuelva. Ojalá. Yo la adoro, me encantaría que vuelva ella, Juana también. Le hicimos una oferta y ahora ellos van a contestar. Ojala se pueda resolver, nosotros la queremos”, comenzó diciendo "El Chueco", quien también habló sobre el regreso de Marcelo Tinelli a la pantalla chica y adelantó cómo será el formato que conducirá el líder de ShowMatch.

Analizando la situación de Mirtha Legrand, Suar dejó en claro que el tema tiene que ver con el dinero que cobrará la diva: “Es una cuestión económica, no hay otra cosa. Ojalá podamos lograrlo. El canal quiere, si ellos quieren se logrará. Y si no, me daría mucha tristeza que Mirtha no esté en la pantalla de El Trece. Es una figura para la pantalla de eltrece y sino que vaya donde quiera porque ella es de todos los canales. Es una cuestión económica nada más”.