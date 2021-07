La Voz Argentina: Patricia Sosa apuntó contra Ricardo Montaner por el trato a una participante

La jurado de la competencia de canto a ciegas de Telefe destruyó a su colega en Instagram por la respuesta que le dio a la participante María Belén Abba, que interpretó el tema “Almost is never enough”.

Una vez más, Patricia Sosa desató la polémica contra Ricardo Montaner en La Voz Argentina 2021 (Telefe) cuando se mostró en desacuerdo con su colega del jurado a través de una publicación en su cuenta de Instagram (@patriciasosaoficial) con relación a la devolución a María Belén Abba, que interpretó “Almost is never enough" ("Casi nunca es suficiente”).

La cantante, compositora y actriz argentina de 65 años no coincidió con "Ricky" por sus palabras a la participante que cantó la canción de Ariana Grande y Nathan Sykes. "Eehhhh??????? Qué pasooooooo????? Pobrecita… Está agradecida. Cantás muuuyyyyy bieennnnn!", posteó textualmente Sosa, que le adjuntó el video del momento de las palabras de Montaner para la joven. Algo similar a ello había hecho en el pasado reciente con otros concursantes como Luis Carrasco y Morena Feit.

La devolución de Montaner a Abba que desató la furia de Patricia Sosa

El encargado de evaluarla no pareció conforme con el desempeño de ella, al igual que el resto de los jueces, y fue contundente: “Tengo que decirte dos cosas. Una, que no tengas caras de reprobada porque no te estamos reprobando, ¿ok? Y no tenemos autoridad para reprobarte. Simplemente cada uno tiene su razón por la cual no dio vuelta. No estás reprobada”.

“La segunda cosa que te tengo que decir es que muchas veces la elección de la canción es la que nos hace la diferencia de estar de un lado o del otro. Sentimos que esta canción no dice lo que las posibilidades de tu voz podrían haber dicho”, profundizó Montaner.

La visión de "La Sole"

A continuación, Soledad Pastorutti acotó: "Tengo que decirte que lo hiciste muy bien. En mi caso busco una voz que salga del molde, de lo correcto, no sé cómo explicarlo, que me despabile un poco... Quizás eso fue lo que no me alcanzó hoy cuando escuché tu performance".

Qué es La Voz Argentina 2021

A ciegas, un jurado de estrellas escucha a los artistas más talentosos de la Argentina en busca de la mejor voz del país. Se estrenó en 2012 y actualmente se emite por Telefe de lunes a jueves a las 22.30 y los domingos a las 22 con la conducción de "Marley".

Quiénes integran el jurado