La Voz Argentina: cómo votar a tu participante favorito

La Voz Argentina llegó a una nueva instancia de eliminación en la que el público puede votar a qué participante salvar para que continúe en el programa de Telefe. Cómo hacerlo y el paso a paso a seguir.

La Voz Argentina se encuentra en una instancia sumamente decisiva. El programa de Telefe, uno de los ciclos que más rating tiene en la TV argentina, afronta una nueva etapa de eliminación en la que los televidentes pueden votar por su participante favorito.

En esta oportunidad, y luego de que los jurados Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Lali Espósito y Soledad Pastorutti evalúen a cada concursante en las batallas, el público tendrá la posibilidad de analizar el desempeño de cada cantante y luego podrá elegir a aquellos que consideran que merecen seguir en el certamen.

Quiénes son los participantes del team Montaner para votar en los playoffs de La Voz Argentina

En los últimos días, y tras realizar una extensa evaluación, Ricardo Montaner conformó a su equipo ideal de participantes y mencionó los nombres de aquellos que podrán ser votados por el público: se trata de Elías Pardal, Julio García Veliz, Julieta Silberberg, Dandara Guinaraes, Emanuel Cerrudo, Julia Ferrón, Alejo Álvarez, Julieta Céliz, Leonardo Jurado y Sofía Maquieira.

"Quiero dirigirme al público en sus casas. A partir de aquí, ustedes son los que me van a ayudar a completar el equipo que va a seguir adelante a partir de estos shows en vivo", manifestó Montaner, justamente después de hacer la selección.

En tanto, el jurado le habló a los televidentes y expresó: "A partir de ahora, ustedes ejercen el derecho al voto, que no hay nada más maravilloso que eso. Entonces, traten de leer mi pensamiento, de ponerse un poquito en mi lugar y ayúdenme a completar el equipo para que sea el ganador de La Voz este año".

Los participantes del team Montaner para votar en La Voz Argentina.

Cómo votar a los participantes de La Voz Argentina

Ingresar al sitio oficial de La Voz Argentina : https://lavoz.mitelefe.com/

: https://lavoz.mitelefe.com/ Luego, seleccionar el participante que quiero votar para que continúe en La Voz Argentina .

. ¡Listo! El voto ya fue registrado.

Lali Espósito cruzó a Mau y Ricky en La Voz Argentina

En plena etapa de "knock outs" de La Voz Argentina, con duelos entre los integrantes de cada team, se vivió un momento muy incómodo. Como cada vez son menos los participantes, los jurados batallan constantemente por quedarse con los que tienen futuro y van quedando eliminados.

Eso ocurrió en la noche del jueves cuando los jueces se pelearon por un participante que querían sumar a su equipo. Es que Andrés Cantos quedó eliminado tras su duelo con Leonardo Jurado (ambos del team Montaner) y los miembros del programa comenzaron a pelear por sumarlo a sus respectivos equipos.

Lali Espósito quiso incluir al sanjuanino y lo llenó de elogios, pero sorpresivamente Ricky Montaner pulsó el botón de robo para arrebatarle a Cantos a la intérprete de "Disciplina". "¡No! ¡No me pueden cagar así en este momento!", empezó a gritar Lali, muy molesta con la actitud de sus compañeros.

"Este año, Mau y Ricky van a ganar La Voz Argentina, entonces necesitamos un finalista. Te quiero mucho Lali, pero necesito defender a mi equipo", explicó Ricky defendiendo la decisión que tomó con su hermano. Mientras tanto, se escuchaba a Espósito inslutar por lo bajo: "Qué hijo de puta".

"No me traiciones Andrés por que me matás, no me rompas el corazón", le reclamó la actriz de Sky Rojo a Cantos cuando La Sole presionó el botón de robo y se sumó a la lucha por el participante eliminado. "Me gustó mucho como hablás de todo tu entorno, de tu tierra. Y me gusta esta situación de que todos te queremos, porque además de gran artista, te notamos buena persona", explicó la cantante folklórica cuando vio que los demás jurados se levantaban indignados de sus sillones. Finalmente, Andrés Cantos decidió sumarse al equipo de Lali Espósito, que no pudo controlar su emoción y fue corriendo a abrazarlo.