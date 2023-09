La violenta amenaza que se filtró de Feinmann en defensa de Milei: "Cagón"

Eduardo Feinmann fue expuesto en redes sociales por una violenta charla en la que amenazó a otra persona. El chat que despertó todo tipo de reacciones.

Eduardo Feinmann lanzó una serie de comentarios violentos hacia una persona que no es conocida en el mundo de la televisión, situación por la cual fue expuesto en las redes sociales. El periodista que trabaja en LN+ le mandó un mensaje por privado a un joven que se volvió viral en los últimos días y lo amenazó.

"Lo pelotudo que sos no tiene nombre. La Argentina no está para jodas, mamarracho", le escribió Feinmann a Jeremías Madrazo, el influencer que creó el índice "café y dos medialunas" en diferentes establecimientos de la Ciudad de Buenos Aires y se burló de la propuesta de dolarización de Javier Milei en un móvil de Arriba Argentinos, el noticiero matutino de El Trece. El conductor se comunicó con él de manera violenta y es por eso que Madrazzo lo expuso a través de su cuenta de Twitter.

"Te quiero Edu, sin ironías. Cada cual juega sus cartas", respondió el joven, mientras que Feinmann siguió atacándolo: "Tus cartas son de un pelotudo que se cree picante". La conversación no quedó ahí, ya que Jeremías no se quedó callado defendiéndose de estos comentarios inesperados.

"No me creo picante, uso la memética. Si no la entendés es una cuestión generacional. Cuando quieras me invitás y te explico, pero esta de insultar por privado me parece de cagón", soltó Jeremías en referencia al momento que protagonizó en El Trece. Cuando ambos se dispusieron a terminar la charla tensa, Feinmann lanzó una amenaza que generó repudio en las redes. "Publicaré tus cosas privadas. Abrazo", sentenció el periodista.

Filtraron lo que nadie sabía sobre la pelea entre Feinmann y Viale: "Perdió"

Eduardo Feinmann y Jonatan Viale dejaron de hacer el clásico pase entre sus respectivos programas en LN+ desde hace semanas. El segmento era el pico máximo de rating del canal de noticias, pero se levantó por la fuerte pelea que tuvieron las figuras televisivas.

Desde el primer día que el pase no salió al aire, cada vez que se acercan las 20 los seguidores se preguntan qué pasó entre Feinmann y Viale. De acuerdo a lo trascendido en diferente programas de espectáculos, la relación entre los periodista está totalmente rota y no hay posibilidades de reconciliación a la brevedad. Y ahora Marina Calabró compartió nuevos detalles sobre el conflicto.

“¿Qué es lo que pasa con esta interna que sigue creciendo y el pase que ya no ocurre, pero los clientes piden a gritos, porque es ‘el momento por excelencia’?”, le preguntó Karina Mazzocco a la hija de Juan Carlos Calabró sobre la disputa, ya que ella también trabaja en el canal. "Esta guerra es entre ellos... me parece que está bien la posición que tomó el canal, que es no forzar aquello que hoy no están dadas las condiciones. ¿Viste que esto es bastante dinámico? Hoy tenés un problema, mañana te olvidaste por qué te habías peleado... Por suerte pasa un poco eso", sostuvo Marina, en diálogo con A La Tarde.

Luego, respaldó la decisión que tomaron los directivos de LN+ con la pelea entre los conductores: "Por ahora no hay ninguna intención de las partes, y me parece que está bueno que el canal no lo fuerce, porque si no fluye orgánicamente, tampoco tiene el efecto televisivo que se busca. No los podes forzar, si no sale, no sale".