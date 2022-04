La urgencia que llevó a Zaira Nara quirófano: "Me saqué dos"

Zaira Nara debió someterse a una cirugía por un problema de salud: qué le pasó.

Zaira Nara está en un muy buen momento personal: trabaja como conductora de televisión y tiene dos empresas, una de venta de cosméticos y otra de indumentaria deportiva. Paralelamente, cría a sus dos hijos junto a su pareja, Jakob Von Plessen. En medio de toda la vorágine de su día a día, tuvo que hacer una parada por el quirófano para resolver un asunto médico que tenía pendiente.

El motivo que llevó a Zaira al quirófano fueron dos lunares potencialmente peligrosos para su salud y decidió operarse por recomendación de un dermatólogo. Cabe destacar que el melanoma es el tercer tipo de cáncer de piel más común, más letal y más peligroso, por lo que se recomienda hacerse una revisión anual de lunares con un médico especialista o pedir una consulta apenas aparezca algún lunar llamativo.

El lunes 11 de abril por la tarde, Zaira se internó en el Sanatorio Agote para hacerse esta pequeña operación que no pudo hacerse esperar. “Ya en casa. Me saqué dos lunares, muchas gracias por preocuparse”, publicó en una foto subida a su cuenta de Instagram, una selfie frente al espejo tomada en lo que parecería ser el living de su casa.

Historia subida por Zaira Nara a su cuenta de Instagram.

La supuesta crisis entre Zaira Nara y Jakob Van Plessen

Se dice que el matrimonio de Zaira Nara y Jakob Van Plessen sufrió un fuerte declive tras la polémica entre Wanda Nara, Mauro Icardi y “La China” Suárez. Primero, salió a la luz que Jakob había llevado en auto a Icardi al hotel en el que se encontró a escondidas con “La China”. Muchos meses después, surgió una versión todavía peor: que mientras Mauro se había visto con Suárez, el esposo de Zaira se había visto con otra mujer. A partir de esto, se dijo que estaban en crisis y a punto de divorciarse.

Zaira niega estos rumores hasta el día de hoy e intenta no dar demasiadas declaraciones sobre su vida privada, aunque en una reciente entrevista admitió que no están en un buen momento. “Nos cuesta mucho compatibilizar su laburo con el mío. Yo pongo bastante un stop. Pasan cosas en todas las parejas, no te voy a decir 'estamos atravesando nuestro mejor momento'. Pasan cosas y también hay un tiempo para cada cosa”, declaró.

Sin negarlo ni afirmarlo, Nara reconoció que están en una crisis. Además, destacó lo mucho que le cuesta la presión de la fama y los rumores que se inventan sobre su vida. “Jamás me acostumbro a que se hable de mí, me cuesta mucho tener que exponer todo. Hay un límite que me repercute en la intimidad”, continuó. En este sentido, también señaló que no tiene nada para salir a anunciar públicamente y que, si lo tuviese, “tampoco lo diría a los gritos. Por último, cuando le preguntaron por la supuesta infidelidad de Jakob, también respondió de manera ambigua y dijo que su familia “tiene una estructura suficiente como para que eso no haya roto nada.