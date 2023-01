La Tora se picó con Camila y le dijo lo que todos piensan en Gran Hermano

Las participantes del reality de Telefe se dijeron de todo en la casa de Gran Hermano. "La Tora" y Camila se pelearon frente a las otras mujeres de la competencia.

Lucila "La Tora" y Camila Lattanzio protagonizaron una fuerte pelea en Gran Hermano después de que la segunda nominara a la primera. Lucila "La Tora" acusó de falsa a su compañera y se retiró de la habitación enojada tras la discusión.

"Yo nunca en mi vida dije que ustedes me hacía bullying, ni lo voy a decir porque es mentira. Yo me llevo bien con las chicas, que no me lleve bien con vos es otra cosa. Para mí es meter cizaña", le dijo Camila a Lucila en a habitación de las mujeres, donde también se encontraban Julieta, Daniela y Romina. "La Tora" le respondió y así comenzó una picante discusión.

Lucila: "Te lo estoy diciendo ahora igual".

Camila: "Pero me enteré y por eso te voté. Me he enterado que dijiste cosas".

Lucila: "Pero vos sos re copada. Cuando me votás querés que te chupe el culo, que esté todo bien, ¿pero vos estás loca?".

Camila: "¿Por qué no te puedo votar?".

Lucila: "Votame, pero no te me hagas la careta. Me decís: 'Cómo estás torita, buen día'".

Camila: "A todo el mundo le digo buen día".

Lucila: "Va muy bien la convivencia, pero no me interesa tener nada con vos porque no te creo nada. Andrea del Boca un poroto".

En ese momento, Lucila "La Tora" se retiró furiosa de la habitación y las demás mujeres se quedaron boquiabiertas en sus camas, sin emitir palabra por unos segundos.

Lucila "La Tora" lanzó fuertes críticas contra Camila en Gran Hermano

La adicción de "La Tora" de Gran Hermano

"Soy adicta al sexo, no sé decir que no. Esto lo conté en el casting de Gran Hermano: la adicción al sexo. No sé decir que no cuando, no sé, salgo a bailar y tomo alcohol. Como que estoy en la barra y quiero una presa", comenzó su descargo en PH, Podemos Hablar la concursante que fue la quinta eliminada de Gran Hermano y luego reingresó en el repechaje.

"Dejé de salir a bailar, dejé un montón de cosas que fueron mi corralito para no mandármela. Mis domingos eran dominguicidios. Yo viernes, sábado, domingo estaba en una. Uno se siente sucio. Creo que a muchas chicas también les ha pasado porque yo he hablado con varias chicas que me dicen que estuvieron con alguien, se arrepintieron al día siguiente y se sintieron sucias", añadió "La Tora", quien se mostró angustiada por lo vivido.