La terrible denuncia de Josefina Pouso a Roberto Pettinato: "Me callaron"

La periodista reveló detalles sobre el mal momento que vivió con el reconocido conductor.

Josefina Pouso rompió el silencio sobre la terrible denuncia que le hizo a Roberto Petinatto. La periodista estuvo en el programa de Andy Kusnetzoff, donde en la dinámica del punto de encuentro contó el mal momento que vivió a causa del acoso que dice haber sufrido por parte del músico y conductor.

El presentador de PH, Podemos Hablar invitó al punto de encuentro a quienes tuvieron que dar explicaciones por algo que se dijo de ellos en los medios. Josefina dio un paso al frente y luego de aclarar que con Rial no pasó nada y que no quiere hablar más del tema, se refirió a la denuncia por acoso a Petinatto.

En dicho marco, la modelo y periodista expresó: "En realidad cuando yo trabajé con él, nada de eso salió a la luz. Cuando intenté hablar, obviamente, me callaron en dos minutos. Pero cuando empezamos las mujeres a hablar de lo que nos sucedía y hubo otras mujeres que empezaron a contar su experiencia con él, enseguida vinieron a mí aquellos que se acordaban que yo había contado algo similar".

La periodista recuerda que cuando todo pasó, intentaron callarla: "En ese momento me sentí cancelada por completo, porque yo era la que se quería colgar de la fama de alguien, la trola del momento. Viste esas cosas que te dicen porque hay que defender a la figura. Pero después cuando esto volvió a surgir, que fue hace muy poco tiempo, no sentí que tuve que dar explicaciones, sino que para mí fue una reivindicación".

Josefina Pouso asegura que no fue la única que padeció esta situación

Josefina Pouso aseguró que: "Todas las que han trabajado con él, la mayoría que ha trabajado con él, han contado algo similar, peor o quizás un poquito más leve, pero no dejaba de ser acoso o abuso. Abuso de autoridad, acoso sexual, todo esto está. Lamentablemente muchas no pudimos hacer la denuncia".

La periodista reveló por qué motivo no pudo efectuar la denuncia policial: "En ese momento yo había ido a un estudio de abogados, porque yo quise hacer la denuncia y en ese momento me dijeron que lo que yo tenía, que eran unos mails que él me mandaba, porque me escribía mails y mensajes de texto, no eran pruebas suficiente y que iba a quedar en la nada".

Actualmente, todo es diferente por los logros del feminismo que ha conseguido visibilizar en la Justicia este tipo de situaciones que antes se pretendía ocultar. Por lo tanto, Josefina reconoció: "Tenés la posibilidad de denunciar y, si lo contás mediáticamente, hay un colectivo que te cree. Pero si vamos a la Justicia, como en el caso de Calu por ejemplo, es difícil que haya justicia real en los tribunales, sigue siendo muy difícil que se nos crea".