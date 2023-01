La tajante advertencia de Agustín que descolocó a Alfa en Gran Hermano: "Cuidado"

Los concursantes de Gran Hermano protagonizaron un momento de tensión por una frase que Alfa soltó sobre Ariel. Agustín frenó a su compañero y así se desató el conflicto en el reality de Telefe.

Walter "Alfa" Santiago y Agustín Guardis de Gran Hermano tuvieron un fuerte cruce por unas declaraciones del primero sobre Ariel Ansaldo. El participante más grande en edad de la casa habló sobre la sexualidad del integrante que entró en la mitad de la competencia, por lo que "Frodo" lo cuestionó de manera tajante.

"¿No que más de una vez Ariel dijo: 'Ay, Marqui. Todo le queda lindo, tan bonito. Ay, si tuviera diez años menos lo agarro'", comentó a modo de burla Alfa en alusión a una supuesta atracción de parte de Ariel hacia Marcos. El participante hizo estas declaraciones en diálogo con "La Tora", Agustín y Nacho, cuyo padre es homosexual, por lo que esos dichos podrían no haberle caído bien.

"¿Y qué problema hay igual si le gusta? Tené cuidado con eso", enunció "Frodo". Frente a esto, Alfa se mostró indiferente. "No, no tengo cuidado. Tampoco es ningún problema que yo juegue con Camila porque ella no está vulnerable de nada. Si vos agarrás y decís eso en cámara, Marcos también se puede sentir vulnerable", respondió sin tapujos.

Agustín le pidió a Alfa que no le pagara con la misma moneda a Ariel y le marcó: "Te pone en una posición muy fea". Alfa se mostró reticente a ese consejo y remató de manera picante: "A mí nada me pone en una posición fea, no necesito abogado".

Fuerte descargo de Santiago del Moro sobre Alfa

El conductor de Gran Hermano se refirió a la broma que Alfa le hizo sus compañeros como parte de un reto que le propuso la producción para festejarle el cumpleaños como él lo deseaba. Del Moro participó de ese chascarrillo basado en que el participante se iría de la casa, pero las cosas no terminaron del todo bien: "La misión era de Alfa. Yo tenía que hacerle la segunda para completar su premio, que aparte de comer una paella todos los integrantes de la casa puedan ver una película de autos con él, entonces yo le hago la segunda. Cuando Alfa la ve llorando a Romina, abandona el juego".

"Me dejó a mí con toda la carga de contener a toda la casa con algo que era para él. Yo no manejé pero la vi quebrada en serio a Romina y no me gustaba que pase por esa situación con algo que ya estaba cumplido, aparte. Alfa había llegado hasta la puerta (de la casa), le habían creído, lo habían llorado y todo. Ya estaba cumplido", concluyó el conductor de Gran Hermano.