La sorprendente revelación de Coti y el Conejo de Gran Hermano

La pareja formada en el reality de Telefe se fue de vacaciones y tuvieron que desmentir una grave acusación. Los jóvenes aclararon lo sucedido tras la repercusión que tuvo en redes el caso.

Coti y Cone aprovecharon el fin de Gran Hermano para emprender un viaje a México para disfrutar de sus primeras vacaciones como pareja. Los exparticipantes del reality conducido por Santiago del Moro ya conocieron las casas de sus respectivos suegros, en Corrientes y Córdoba, y ahora eligieron un destino internacional para darle rienda suelta al amor. Sin embargo, la paz de la paradisíacas playas fueron interrumpidas por la grave acusación de uno de sus ex compañeros.

Juan Reverdito, que en las últimas semanas se destacó por "mandar al frente" a sus exhermanitos con las cifras ganan con publicidades, volvió a apuntar contra las personas con las que convivió en la casa de GH. "Una locura. Me lo encontré al Cone hace un par de semanas y me contó que los fans les preguntaron a qué destino querían ir y les pagaron todo. A los dos”, afirmó, en diálogo con el periodista Guille Barrios.

El video rápidamente se volvió viral y llegó hasta los protagonistas. Aunque la encargada de recoger el guante fue Coti, quien le contestó a través de Twitter con una filosa respuesta: "JAJAJA, Juan no me vengas con pavadas". De inmediato, por la repercusión del tuit, subrayó que tiene buena relación con el tachero. "Na, igual todo bien con él. Me cae bien Juan", escribió.

No obstante, la polémica continuó y la pareja habló en A la Barbarossa para aclarar cómo hicieron para irse de vacaciones a México. "No es cierto. Tenemos un club de chicas que nos organizaron el viaje pero esto es por canje. Por eso estamos subiendo historias etiquetando al hotel. Lo que sí tuvimos que pagar nosotros fueron los traslados, el pasaje aéreo", afirmó la correntina.

Por su parte, Alexis Quiroga explicó los detalles de lo sucedido y comprendió la confusión que se generó por los dichos de Reverdito. "En realidad, yo me entero que las fans nos habían conseguido el viaje. El que tomó las cosas mal fui yo y se lo comenté a Juan. Fui yo el del error", apuntó.

Coti y el Cone hicieron enojar a un mozo en México

Antes de disfrutar de las bellas playas del caribe mexicano, la pareja que nació en GH, vivió en el aeropuerto una incómoda situación: un mesero los increpó porque no le habían dejado propina. Lo curioso es que fueron ellos mismo los encargados de dar a conocer lo sucedido en Instagram.

"Estamos en el aeropuerto a punto de salir para Cancún. Acabamos de comer, pedimos la cuenta y cuando fuimos a pagar, el mexicano dijo ‘la propina’, porque no le habíamos dejado. Le dijimos que no teníamos más plata, que teníamos que salir a buscar y esta fue la contestación", relató el Conejo. A continuación, Coti reveló el insulto que les dedicó el hombre, indignado porque la pareja pagó con lo justo: "váyanse a ver...".