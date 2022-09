La Sole "incendió" a su marido en vivo: "Que se dé cuenta"

La Sole reveló detalles del inicio de su romance con Jeremías Audoglio y lo destrozó al aire.

Soledad Pastorutti sorprendió a todos en La Voz Argentina el domingo pasado al revelar algunos detalles respecto a su relación con su marido Jeremías Audoglio, con quien lleva más de 15 años casada. "Mi marido no me daba bola", reveló de forma inesperada la cantante respecto a su pareja, con quien tiene dos hijas.

La Voz Argentina empieza a definirse y el domingo fue el turno para que el team de Ricardo Montaner disputara los octavos de final. Pero en medio del clima de tensión que se genera en estas instancias, La Sole aprovechó para bajar el tono y lo hizo prendiendo fuego a Jeremías, su marido, al dar algunos detalles de los inicios de su romance.

"Es una de las pocas personas que puede defender este estilo en el programa. La verdad que me encantó", comenzó la cantante en su devolución a Alejo Álvarez, que interpretó "Lo dejaría todo", de Chayanne. Pero a continuación, La Sole destrozó a su pareja con una inesperada revelación: "Me hiciste acordar cuando me volvía de bailar, todavía mi marido no me daba bola, entonces ponía este tema a todo lo que da, sola en el auto".

Sorprendido, Marley le preguntó a la cantante si Jeremías se había hecho "el difícil". "¿Se hizo el difícil con este minón?", se sumó Lali, también incrédula de lo que contaba su colega del jurado. Lejos de seguir prendiendo fuego a su marido, Pastorutti reconoció que ella también tenía parte de la culpa: "Yo no era tan directa. No se estaba enterando, después me di cuenta".

"Un día fui y le golpeé la ventana a mi suegra", agregó la cantante folclórica, divertida por los recuerdos que iban apareciendo en su mente. Entonces en La Voz Argentina quisieron saber qué le había dicho y su respuesta hizo que todo el piso estallara en risas: "Salí corriendo". "Después me fue a buscar a mi casa, bajo la lluvia. Fue muy lindo", cerró La Sole sobre los comienzos de su relación con Jeremías Audoglio.

El piropo de Lali Espósito para Soledad Pastorutti

"La Sole" es muy halagada por sus compañeros de La Voz Argentina cada vez que se presenta al programa con un look llamativo. Lali Espósito, quien se destaca por su humor y sus comentarios elocuentes, recientemente soltó un comentario fogoso dirigido a la artista: "'¡La Sole' está más fuerte que un feriado puente!". Su comentario se volvió viral en las redes sociales e hizo reír a todos sus compañeros del programa, quienes también coincidieron con su opinión.