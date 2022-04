La salud de Silvina Luna volvió a complicarse en El Hotel de los Famosos: "Mala pasada"

La mediática volvió a sentirse mal en el programa y alertó a sus compañeros. "Me van a llevar al sanatorio", aseguró.

La salud de Silvina Luna volvió a complicarse al aire de El Hotel de los Famosos. Luego de reincorporarse al reality show tras haber sido internada para estabilizar los niveles de su cuerpo, la mediática volvió a manifestar un malestar general en medio del programa. Rápidamente, Luna tomó cartas en el asunto.

Hasta el día de hoy Silvina Luna sufre las consecuencias de una mala praxis realizada por el cirujano plástico Anibal Lotocki, quien le hizo una cirugía estética que le dejó varios problemas de salud: sus riñones no funcionan bien y sus niveles de calcio suelen dispararse. Durante las primeras semanas de competencia, la exparticipante de Gran Hermano tuvo que abandonar el programa por un problema de salud. Al cabo de unos días regresó, pero en la emisión del jueves volvió a empeorar.

"Ahora me van a llevar al sanatorio", anunció Silvina Luna a sus compañeros del grupo de huéspedes durante el desayuno. Ante la mirada de preocupación de sus compañeros, la mediática intentó quitarle dramatismo a la situación al advertir que "estaba con palpitaciones y mucho dolor de cabeza" pero que iba a hacerse "unos estudios y volvía".

Sin embargo, una vez que estuvo detrás de cámaras y sin la presencia de los demás competidores, Silvina Luna reveló más detalles sobre su situación. "La presión me está jugando una mala pasada. Mi cuerpo está pasando un estrés y creo que se manifiesta de esta manera", se sinceró la modelo.

Una vez que regresó del hospital, contó que se había hecho análisis de sangre pero que aún no tenía los resultados. En ese entonces, su amiga Majo Martino le consultó cómo se sentía y ella fue totalmente sincera: "Me siento un poquito mareada. Por ahí me agarra un estrés que no me doy cuenta". Afortunadamente, al cabo de unas horas, Luna fue con los médicos del Hotel y le dijeron que "no tenía la presión alta" y que "podía hacer actividad física".

Un logro impensado: la felicidad de Silvina Luna

Luego de haber pasado un día en donde su salud "le jugó una mala pasada", Silvina Luna demostró su fortaleza al haber superado un importante desafío físico en el reality show.

Al formar parte del grupo de los huéspedes, Luna demostró su destreza física al haber ganado el desafío para ganarse una noche en la suite. Al coronarse como la campeona, Silvina eligió compartir una noche junto a Martín Salwe en la habitación mejor equipada del complejo.