La rotunda decisión de la China Suárez: "Es un hecho"

Un periodista español hizo una inesperada revelación sobre la actriz.

En medio de su escandalosa con Rusherking, Eugenia "La China" Suárez tomó una drástica decisión. La actriz tiene planeado abandonar el país y radicarse definitivamente en España. La información fue confirmada por un periodista español especializado en el mundo del espectáculo.

“A China Suárez la queremos mucho acá porque rodó una serie (sic) llamada Objetos con el Profesor de La Casa de Papel (Álvaro Morte)”, sostuvo Roberto Antolin. Pero nadie se imaginó que el cariño de los españoles por la expareja de Benjamín Vicuña era tan grande como para que ella se mude a Europa.

"Yo creo que al final la vamos a adoptar, es un hecho que se va a comprar una casa en Madrid, no hay que hablar en condicional, porque se la va a comprar y está garantizado", indicó el periodista y hasta se animó a arriesgar un pronóstico sobre la próxima pareja de la actriz. "La otra información es que quiere que su próximo novio sea español y futbolista en actividad o retirado“, añadió.

En cuanto a la fecha de la mudanza, según Antolin, podría ser antes de fin de año. "Ella se siente orgullosa de ser argentina, pero quiere venirse para acá, yo creo que esto pasará antes que lleguemos al 2024 o quizás cuando iniciemos el verano acá ya pueda estar viviendo en Madrid”, concluyó.

La China Suárez habló sobre su separación de Rusherking

La China Suárez formó parte de la presentación de la película Objetos, que llegará a los cines el jueves 18 de mayo y luego estará disponible en plataformas de streaming. El film está protagonizada por la actriz argentina y Álvaro Morte, mundialmente conocido por interpretar a “El Profesor" en La casa de papel.

Durante una entrevista con Intrusos, la actriz aseguró que está pasando un muy buen momento por sus proyectos: “Estoy bien, con mucho trabajo. Estoy filmando una serie con Pablo Echarri, con Federico D’Elía, con Cecilia Dopazo. Así que estoy muy contenta”. Sin embargo, el cronista quería saber sobre su situación sentimental, puntualmente de su ruptura con Rusherking.

"Yo soy de procesos rápidos, ya dejé atrás todo lo que tenía que dejar atrás. Ya estoy más grande así que estoy de verdad con la cabeza en el trabajo, muy contenta, muy tranquila. No necesito protegerme de nadie, salgo para pasarla bien", sostuvo y agregó que cada vez le presta menos atención a las noticias sobre ella. “No me googleo, pero es imposible no enterarse. Cada vez me da menos bronca. Estoy muy en paz, en un buen momento”, afirmó la actriz.

Después habló su carrera como cantante y adelantó que pronto lanzará dos canciones solistas., que tiene pensado seguir con su carrera musical. "En la música es empezar de cero, más allá de haber estado en Casi Ángeles. Cantar con Lali sería mucho pedir, ella es una bomba. Me encantaría hacer un tema con Lali en un futuro", reveló. "Que bien que la hizo Shakira, nadie se puede comparar. Todas las mujeres la admiramos y nos encanta lo que hace. Yo amo lo que hago y la idea es ir creciendo, prepararme. Esta película se la dedico a mi papá y a mis hijos, que les conté el proceso de los castings que tuve que hacer”, agregó.