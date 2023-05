La China Suárez rompió el silencio y apuntó contra Rusherking: "A cambio"

La actriz volvió a romper el silencio tras la cantidad de especulaciones que surgieron a raíz de su separación.

Eugenia "La China" Suárez volvió a referirse a su separación de Rusherking con una fuerte indirecta en las redes sociales. La reconocida actriz hizo un contundente descargo en donde muchos aseguraron que quería ir contra el cantante urbano.

Luego de desmentir su supuesta relación con un productor de 60 años y enfrentar a Guillermo Coppola públicamente, la ex Casi Ángeles subió una peculiar historia a su cuenta de Instagram. En la misma, la también cantante escribió una texto en donde se quejaba de lo que "le exigen" tras haber finalizado su noviazgo de un año.

"Te rompen el corazón y te piden a cambio amor. Buen domingo para todos", escribió la famosa modelo en sus redes sociales y generó gran incomodidad entre sus seguidores. Ante esto, muchos aseguraron que se trataba de una indirecta hacia el cantante, quien fue que la dejó luego de un año de relación.

Al momento de anunciar su separación, Rusherking hizo un posteo y soltó: "Quería contarles que con Euge no estamos más juntos, y quería contárselos porque se que hay muchos que se preocuparon. Sepan que nos queremos y quisimos mucho y que ninguno de los dos lastimó al otro, no se crean las boludeces que dicen por ahí. Euge es de las personas más buenas y sinceras que conocí en mi vida. Gracias por preocuparse".

La historia de La China Suárez.

Marcela Tauro arrojó una durísima afirmación sobre La China Suárez: "Es"

Marcela Tauro se hizo cargo de la conducción de Intrusos el pasado lunes y el invitado del día fue Guillermo Coppola. Pero el programa terminó en escándalo porque el exrepresentante de Maradona contó que la China Suárez estaría iniciando un romance con un hombre mayor y la actriz les salió al cruce.

Suárez negó los rumores y apuntó contra Coppola y Tauro, e hizo especial énfasis en la forma en la que la periodista habla de las mujeres. "Dejen en paz a la gente. Llamé al señor que supuestamente dijo que estaba con un nuevo novio. Una vez más poniendo a la mujer en un lugar en el que les encanta poner", manifestó la China en sus redes.

"Me dijo que no sabe absolutamente nada de mi vida y que siguió el tema para no hacer quedar mal a nadie. Feliz día del trabajador, menos para los que se escudan en su '"trabajo' para joderle la vida a otros", continuó y agregó: "¿Cuándo va a ser el día en que se termine esa forma de hablar de la vida de los demás? Con esa liviandad, decir una mentira, instalarla y que quede ahí, en el aire".