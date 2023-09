La revelación de Juan Reverdito que Tinelli trató de tapar al aire: "Con un hombre"

El taxista que se convirtió en uno de los primeros eliminados de la última edición de Gran Hermano mostró su desesperación ante Tinelli y protagonizó un vergonzoso momento.

Juan Reverdito, el taxista que fue el cuarto eliminado en la última edición de Gran Hermano (Telefe), mostró su absoluta desesperación ante Marcelo Tinelli y lanzó una osada propuesta al aire del Bailando 2023, que fue rápidamente tapada por el conductor. El registro del vergonzoso momento que protagonizó Reverdito, quien días atrás amenazó a Tinelli por no ponerlo en la nómina de participantes del reality.

En medio de la emisión del martes 12 de septiembre, Juan Reverdito interrumpió la devolución de Moria Casán a "El Tirri" para lanzarle un desesperado pedido a Marcelo Tinelli, en una nueva estrategia por tener su atención. "Estoy acá porque me mandó el vidente Luján, de Cañuelas, porque tengo que venir al piso a agarrar el coach que dejó Holder", propuso Reverdito.

"La pareja de varones Ema y Juan al Bailando 2023", completó, invitando a que "El Cabezón" piense la posibilidad de sumar una nueva pareja al juego. "¡Se está postulando!", clamó Marcela Feudale incentivando a que Tinelli se pronuncie en el tema.

En tono expeditivo, Marcelo lanzó una cortante respuesta y procedió a seguir con el show: "Lo vamos a tener en cuenta, vamos a hablar con la producción ahora después. Muy bien, me gusta". "Hice un montón de castings... Sé que bailo horrible, que fui un desastre pero hay gente que entró al Bailando sin hacer absolutamente nada. Y yo merecía esa oportunidad porque la verdad, hice lo que sea para entrar y no me tuviste en cuenta. Te vas a arrepentir porque hubiese dado todo. Me genera bronca porque hay algunos participantes que no hicieron absolutamente nada para estar ahí", había denunciado el taxista a Tinelli en un arranque de furia, durante una emisión pasada de Mañanísima (Ciudad Magazine).

Juan Reverdito disparó contra Maxi Giudici y le declaró la guerra: "Cornudo y payaso"

Todo comenzó cuando "Tini" anunció su separación de Giudici con un video en sus redes sociales, en el que aparece llorando y contando detalles de su ruptura. Reverdito se burló de ella y cuestionó qué tan genuino era su llanto, a través de un video imitándola. El cordobés no permitió sus burlas hacia su expareja y, a los pocos días, le respondió furioso y comenzó un tenso ida y vuelta.

"Juan se fue al pasto. Me demostró la clase de persona que es. El pobre debe venir de una cuna complicada, porque se nota que no sabe respetar, los momentos personales difíciles y mezcla el show. Es típico de gente que no está bien educada", se quejó Maxi, en diálogo con Ciudad Magazine. "Se nota que le han faltado los recursos para formarse como una buena persona. Es muy básico y nefasto ponerme en ese papel".

Días después, Giudici le respondió a su excompañero con un descargo en las redes: "¿Qué pasó, Juan Regordito? ¿Seguimos participando? Jajajajjajjajajajajja". En respuesta, Juan le retrucó: "Qué pancho que sos, mamadera... No pensabas así cuando te conseguí ir a San Juan, ¿No? Ni un gracias, payaso jajaja ¿Querés que cuente lo de las Cañitas? Andá para allá, bobo...". Y cerró: "Prefiero ser regordito y no cornudo y payaso. Besitos, jajaja".