La repudiable actitud de Thiago en Gran Hermano: "Háganse chistes"

Thiago cruzó a Daniela en Gran Hermano y los fanáticos del programa lo destrozaron en las redes sociales.

Thiago Medina tuvo una condenable actitud con sus compañeras de Gran Hermano en general y con Daniela Celis en particular. "Hagánse chistes, cuéntense de la vida", le contestó a su pareja el joven de 19, que por primera vez en lo que va de la competencia está en placa de nominados y corre riesgo de ser eliminado.

Desde hace ya un tiempo, los espectadores de Gran Hermano en redes sociales apuntan contra Thiago Medina por sus actitudes, principalmente por cómo trató a Daniela Celis, que era su pareja. Pese a ser uno de los preferidos en un principio, el participante de 19 años perdió el apoyo del público y podría ser lapidario para sus chances de ser el ganador de la competencia, dado que está nominado y este domingo enfrentará la posibilidad certera de dejar la casa más famosa del país.

En las últimas horas, Thiago sumó una nueva polémica con una actitud que fue rápidamente repudiada en redes sociales. Es que la producción le hizo dos regalos a los participantes por los pedidos que hicieron: a las chicas les preparó un set para que Romina les hiciera las uñas y a los chicos una pelota y una red para que jugaran un rato al fútbol-tenis.

Pero esto generó problemas, ya que Daniela le pidió a los chicos levantar la red para jugar al voley mientras le tocaba su turno con Romina y Thiago la mandó a hacerse las uñas. "¿Voy a estar mirando dos horas cómo le hacen las uñas a otra persona? Sé empático también, Thiago", le reclamó la participante que volvió a la casa gracias al repechaje.

"Agarren y háganse chistes, cuéntense de la vida", le respondió el joven de 19 años que está en placa de nominados y que el domingo podría dejar la casa de Gran Hermano. Molesta con la actitud de quien fuera su novio, Daniela le respondió que fuera él a hacerse las uñas y la réplica de Thiago fue contundente: "No, yo pedí la canchita".

Alexis "El Conejo" reveló qué pasa entre Marcos y Julieta en Gran Hermano

El "ship" entre Marcos y Julieta Poggio genera furor en las redes sociales desde hace meses. Día a día, Twitter se llena de videos de los dos juntos que revelan la gran conexión que tienen y los momentos de tensión que viven a diario en la casa.

Alexis "El Conejo" Quiroga, el reciente eliminado del reality, fue interrogado al respecto durante un vivo con Juariu y no pudo evitar contar la verdad. "¿Que opinás de Marcos y Juli, 'Cone'?", le preguntó una fanática. Juariu también quiso saber e insistió con la pregunta: "¿Qué opinás? ¿Para vos se gustan o no?".

"A Marquitos me suena que sí", soltó "El Cone", dejando completamente expuesto a su compañero. Sin embargo, opinó que no es mutuo porque Julieta tiene novio afuera de la casa y parecería no tener en mente engañarlo. "A Juli la veo muy enamorada de su novio", aseguró el cordobés.