La reacción del Tucu López al ver una imagen suya: "Mucha vergüenza"

Tucu López protagonizó la tapa de Caras con Sabrina Rojas y se mostró algo avergonzado de la imagen que eligieron para la portada.

Luis "Tucu" López y Sabrina Rojas son los protagonistas de la tapa de la revista Caras con looks veraniegos y al ver la imagen impresa el locutor se tomó con mucho humor la novedad. "Me dio mucha vergüenza todo eso", reconoció con sinceridad el conductor de Es por ahí Verano (América TV), mientras sus compañeros de programa bromeaban con la publicación en mano.

A medio año de confirmar su romance, Sabrina Rojas y Tucu López fueron convocados por la revista Caras para protagonizar su tapa semanal. La pareja suele mostrarse muy unida y en más de una ocasión durante las últimas semanas reconocieron que les gustaría formar una familia juntos. Inclusive, en la portada de la revista de espectáculos, aseguran que comparten un "proyecto de vida". Pero en Es por ahí, López se sinceró y reveló que no le terminó de convencer el look que vistió para la producción de fotos.

Además de reconocer que Sabrina Rojas le dio "una mano", el conductor explicó que la sesión había ocurrido hacía un mes. "Un beso a los heladeros, pero yo estoy vestido de heladero", comentó divertido el Tucu, provocando las carcajadas de sus compañeros en América TV. En ese sentido, también reconoció que toda la situación le dio "mucha vergüenza". "No es por desmerecerte, pero ella se roba la foto. Ella es una bomba", respondió Julieta Prandi, a lo que López le dio la derecha.

"¡Obvio! Acá hay dos robos. Sabri se roba la foto, y yo estoy choreando al lado de Sabrina", sumó el locutor a lo dicho por su co-conductora. Para cerrar, el Tucu López reconoció bromeando que no tiene dudas de que su pareja es mucho más linda que él: "Soy un tucumano ladrón y lo tengo clarísimo". Finalmente, el conductor aseguró que está "enamorado como jamás en la vida" de Sabrina Rojas. Lo cierto es que la pareja está cada vez más afianzada y no temen mostrarse felices en las redes sociales y ahora también en los medios gráficos más reconocidos.

Sabrina Rojas explicó por qué priorizó trabajar en teatro

Pese a que hasta hace poco tiempo formaba parte como panelista del programa de Karina Mazzocco por América TV, la actriz y modelo brindó los motivos por los que se alejó del ambiente: “Yo dejé todo por la familia, no por Luciano Castro. Siempre prioricé la familia. Me pasó cuando me fui de A la tarde".

"Debuté y me di cuenta de que en ese horario nunca más iba a poder ir a buscar a mis hijos al colegio”, se explayó durante la entrevista en la radio La Once Diez (AM 1110). Y completó al respecto: “Yo prefiero perderme una oportunidad laboral antes que decir, en un tiempo, ´qué boluda, no estuve con mis hijos´. Aún a riesgo de quedarme sin carrera”.