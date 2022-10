La reacción de Zaira Nara cuando le preguntaron si estaría con Benjamín Vicuña

Zaira Nara está recién separada de Jakob Von Plessen, quien fue su pareja durante ocho años, y dio una contundente respuesta cuando le preguntaron si se vería en una relación con Benjamín Vicuña.

Al igual que Zaira, el actor chileno también está soltero tras haber terminado su vínculo con Eli Sulichin. Como ambos se cruzaron en un evento, un cronista de LAM (América TV) le preguntó a la conductora si había considerado fijarse en Vicuña.

"¿Estás abierta para conocer a alguien o todavía no?", indagó el periodista. Sin embargo, Zaira se mostró tan reservada como siempre y contestó: "Estoy abierta para todos mis compromisos laborales, que gracias a Dios es un año de mucho trabajo. Estoy para eso, nada más".

“Recién lo vimos a Benjamín que está recién separado y solo. Podrían hacer una linda pareja”, sugirió el movilero. Sin pensarlo dos veces, Zaira contestó: "No. O sea, me parece una buena persona, lo conozco hace un montón, pero no. Lejos de estar buscando algo".

Al rato, el entrevistador se acercó a "Pampita", expareja de Benjamín, y le preguntó si consideraba que el actor y Zaira hacían linda pareja. “Yo no me quiero meter en esas cosas. Imagínate que no me corresponde. Es gente grande, no necesitan de ninguna bendición mía”, contestó la modelo.

El duelo de Zaira Nara tras su separación de Jakob Von Plessen

"Después de 8 inolvidables años compartidos, decidimos separarnos y darle otra forma a esta familia, manteniendo la amistad y el amor por nuestros hijos que nos unirán para siempre. Espero sepan entender y respetar este momento familiar. Gracias", había anunciado Zaira en su cuenta de Instagram el día en que confirmó su separación.

La periodista Paula Varela informó en Socios del Espectáculo (El Trece) que Jakob le habría sido infiel a la conductora el mismo día que cubrió a Mauro Icardi en París para engañar a Wanda Nara con "La China" Suárez. "Zaira tiene una idea de una familia, de un tipo que esté al lado, que sea compañero y demás, y con Jakob parecería imposible por el estilo de vida que tiene, y aunque él lo intenta porque la ama, no puede cambiar", sostuvo Varela.

Luli Fernández sumó que "Zaira hasta último momento intentó que su relación saliera adelante" y que "la decisión la tomó ella, después de muchos meses de intentarlo y de pelearla". "Está muy triste, está viviendo un duelo. Estas son palabras de ella literales", cerró.