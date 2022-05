La reacción de Romina Gaetani tras la defensa de la esposa de Facundo Arana: "No puedo"

La actriz habló tras las declaraciones de María Susini en defensa de su esposo. Romina Gaetani acusó a Facundo Arana por haber tenido actitudes violentas para con ella.

Romina Gaetani se expresó sobre las declaraciones que emitió María Susini en defensa de su esposo, Facundo Arana. La actriz denunció de manera pública a su excompañero por actitudes violentas y agresivas y la modelo no dudó en poner en el lugar de víctima al padre de sus hijos.

"Es una maldad. Él es alguien que le encuentra un sentido a la vida. ¿Y sabés cuál es? Si puede hacerle un bien a alguien, él siempre está", enunció Susini en diálogo con LAM, mismo ciclo televisivo en el que Gaetani relató lo vivido con Arana. "Si hubo algo, que pasó durante la tira con las actrices y, en especial, con Romina, él siempre trató de ayudar. Y la trató de acompañar", añadió.

Susini dejó en claro que Romina ha ido varias veces a su casa cuando trabajaba con su esposo y contó que nunca supo nada relativo a una enemistad entre ellos. "Romina vino a casa. Pasaron un millón de cosas. Facu está siendo acusado de algo que no es. Y a mí me consta. ¡¿Decirle violento?! ¿Qué es esto?", soltó con un tono contundente. Y concluyó: "Si alguna vez se calentó o si alguna vez reaccionó mal, no es lo mismo que ser violento. Y mucho menos (hablar de) violencia de género. Porque Facu no solo respeta por el género, respeta al ser humano, respeta a los animales y respeta el aire que respira".

Romina Gaetani reaccionó ante las declaraciones de la esposa de Facundo Arana en diálogo con el notero de Intrusos y reveló el motivo por el que no se sentía capacitada para opinar sobre el tema. "No puedo hablar de eso porque me estoy enterando con vos... No puedo opinar, de verdad no puedo opinar", explicó la protagonista de exitosas tiras televisivas como Botineras, Don Juan y su Bella Dama y Herederos.

Las declaraciones de Romina Gaetani sobre su experiencia laboral con Facundo Arana

