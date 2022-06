La reacción de Lali Espósito cuando Dolli Irigoyen la confundió con Tini Stoessel

Dolli Irigoyen reveló cómo fue el intercambio que tuvo con Lali Espósito luego de su equivocación.

Dolli Irigoyen confundió a Lali Espósito con Tini Stoessel y reveló cuál fue la reacción de la artista cuando eso ocurrió. La famosa cocinera se sometió al clásico carpetazo del programa de Germán Paoloski, donde expusieron la incómoda situación que vivió con la cantante y explicó por qué motivo se equivocó al momento de nombrarla.

Germán Paoloski entrevistó a Dolli Irigoyen en No Es Tan Tarde y la acusó en vivo de suplantación de identidad y aseguró que hubo una estrella pop humillada. El periodista contextualizó a los televidentes y a la cocinera, que no sabía de qué le estaban hablando, y explicó que ocurrió en un evento de Sony en Miami, donde había varios músicos y la chef tenía que cocinar, luego reveló que en más de una oportunidad confundió a Lali Espósito con Tini Stoessel.

En su defensa, Dolli Irigoyen explicó qué fue lo que ocurrió: "Había estado hablando con Afo Verde, de Sony, y hablamos de Tini no sé por qué. Y bueno... yo le cambio el nombre a todas las personas, soy una bestia. Y de repente digo 'Sí, porque Tini' y ella me dice 'Lali', a los dos minutos de nuevo 'Porque Tini' y me dijo 'Narda, de ahora en más sos Narda', me la devolvió y estuvo muy bien".

Más allá de la equivocación que tuvo con Lali Espósito, la cocinera aseguró que tiene excelente relación con la artista, sentenció que es un amor, que le cocinó muchísimas veces y que hasta fue a Espacio Dolli donde amasaron ñoquis juntas. De esa forma echó por fuera que haya algún inconveniente entre ellas o que la confusión haya generado rispideces entre ambas.

Dolli Irigoyen sigue confundiendo a Lali Espósito con Tini Stoessel

Para verificar que solo fuera un error del momento, Germán Paoloski le hizo un ping pong de preguntas y respuestas a la cocinera para verificar que distinga cuál es Lali y cuál es Tini. Dolli Irigoyen quedó nuevamente en evidencia al contestar de manera errónea dos de las cuatro preguntas que le hizo el conductor.

La profesional de la cocina no supo decir cuál de las dos artistas se llama Mariana. La respuesta correcta es Lali, ya que el nombre de Tini es Martina. Para terminar, respondió que Lali Espósito fue la protagonista de la exitosa serie de Disney Violetta, en la que Tini Stoessel logró consagrarse como artista musical y a partir de ahí empezó su carrera abocada exclusivamente a la música.