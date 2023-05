La preocupación de Flor de la V con ATAV 2: "Todo no se puede"

La conductora Florencia de la V emitió una atronadora opinión sobre ATAV 2 y se diferenció de sus compañeros en el panel de Intrusos.

ATAV 2: Argentina, Tierra de Amor y Venganza, la tira diaria de El Trece que aborda temáticas de género, epidemia del HIV en los '80 y las consecuencias de la última dictadura cívico militar, no está siendo acompañada por los números de rating y eso provocó una crisis en la señal abierta, que terminó en una fuerte polémica por el recorte de episodios y un reclamo de los actores, y una serie de opiniones de las figuras mediáticas que eligieron ponerse de un lado u otro de "la grieta" que se generó con la ficción. En ese marco, la conductora Florencia de la V lanzó una atronadora opinión con respecto a los romances gay que elige contar la tira diaria, se diferenció de sus compañeros de panel.

Todo empezó en Intrusos (América TV), con Laura Ubfal -quien es una de las férreas defensoras de ATAV 2- señalando una de las posibles razones que podrían haber llevado a que muchos no se enganchen con la serie: “Puede ser que a mucha gente no le gustó porque no es un culebrón sencillo de seguir: tiene una pareja gay, querían mostrar lo de HIV, un montón de cosas. Esa parte está muy interesante”.

Diferenciándose de su compañera, Florencia de la V marcó un fuerte argumento que ninguno de los presentes en el piso se esperaba: “A veces me pasa con el tema de la diversidad que siento que quieren abusar ya. Tengo la sensación que queres contar tanta cosa, que termina siendo como cuando vas a diseñarte un vestido: todo no se le puede pedir a un vestido y todo no se le puede pedir a una serie".

Qué dijo Adrián Suar sobre los polémicos recortes de escenas en ATAV 2

“No es que los actores se suben a criticar, a veces algunos no saben muy bien cómo es la situación. ATAV sigue estando en la pantalla de El Trece, va a seguir estando. Encontró un piso y la expectativa mía era otra. Yo esperaba hacer otro número de rating para hablarlo fríamente. Cuando no lo encontrás, el primero que sufre es el canal, yo como productor asumo la responsabilidad total, el error fue mío", reconoció y agregó: "Cuando las cosas no funcionan, yo me hago cargo, siempre me hago cargo. Hay algo que yo no vi, pensé que iba a ser de otra manera”, reconoció "El Chueco", en diálogo con Socios del Espectáculo.

“Lamentablemente, la televisión abierta tiene estas reglas ¿Quién más triste que yo que un producto mío que arrancó 22:30 lo termine poniendo 11:20? Hice como 70 ficciones y me ha pasado en 6 o 7, si alguna escena se cortó porque yo no quería que terminara tan tarde, pido disculpas y vamos a tratar de mejorar eso. La televisión abierta tiene esa crueldad de las dos caras, la del éxito y la del fracaso, y hay que saber morir de pie. En los momentos buenos y en los malos hice ficción siempre. Yo soy un productor que amo el oficio”, cerró Suar.