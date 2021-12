La polémica revelación de Charlotte Caniggia sobre un clásico de la gastronomía argentina: "¡Las odio!"

Charlotte Caniggia sorprendió a todos en MasterChef Celebrity 3 con una inesperada confesión respecto a un clásico de la cocina argentina.

El paso de Charlotte Caniggia por MasterChef Celebrity viene siendo similar al de su hermano Alex en algunas cuestiones, más que nada en su estilo fresco y desfachatado. Pero así como sus declaraciones suelen causar gracia también hay otras que se vuelven virales por los indignantes, como fue el caso de lo que dijo el martes. "¡Las odio!", se sinceró la hija de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis sobre un tradicional plato argentino, muy venerado en nuestro país. Rápidamente, las redes sociales explotaron criticando a Charlotte.

La tercera temporada de MasterChef Celebrity avanza a paso acelerado y los desafíos se van haciendo cada vez más difíciles. El del martes pasado parecía sencillo en un principio pero se le sumó una complicación inesperada. La consigna era preparar tres sabores distintos de empanadas, una de carne y dos gustos innovadores. Para hacerlo, los seis participantes estaban divididos en dos grupos: por un lado estaban "La Peque" Pareto, Catherine Fulop y Charlotte Caniggia, mientras que el otro equipo estaba integrado por Paulo Kablan, Mery del Cerro y Mica Viciconte.

Como no podía ser de otra manera, a Charlotte le tocó preparar las de gusto innovador, usando la carta de su paladar "internacional". "Es como viajar a China, a Tailandia, a estos países ¿me entendés?", explicó la mediática a cámara antes de que el jurado probara sus empanadas de panceta, queso camembert, hongos, higo y salsa de ananá. "Es mi primera vez que hago empanadas", se sinceró Charlotte después de contar que Catherine Fulop la había ayudado a cerrarlas. Pero el momento más polémico llegaría solos unos instantes más tarde, con el sorpresivo sincericidio de la participante.

"¡Las odio! ¡Odio las empanadas!", disparó de forma imprevista Charlotte Caniggia. Sorprendido, Santiago del Moro quiso saber qué era lo que no le gustaba de este clásico argentino. "No sé, es como comer pan", se limitó a opinar la hermana de Alex Caniggia, muy polémica. Pese a la frescura de Charlotte, las empanadas que preparó no fueron del gusto del jurado. El gesto de Germán Martitegui al probarlas fue más que evidente, al no poder disimular su cara de asco. "Yo me voy conforme, porque me pidieron innovación y yo mezclé todo junto. ¿Quién te hace una salsa de ananá acá? Nadie", cerró Charlotte Caniggia.

Quién se fue de MasterChef el domingo: una jugada gala de eliminación

El domingo, cinco participantes se enfrentaron en la gala de eliminación de MasterChef Celebrity con un mismo objetivo en común: cuidar su continuidad dentro del certamen de cocina. Así es como Juariu, Catherine Fulop, La Tigresa Acuña, Paulo Kablan y Mery del Cerro se disputaron por ver quién sería el eliminado de la noche.

Con un listado de alimentos que le designó el jurado, los participantes tuvieron que preparar un platillo a elección utilizando únicamente lo que había disponible en el canasto. Así es como Juariu y Paulo Kablan se coronaron como los mejores de la noche al presentar platillos únicos, pero Mery, Cathy y La Tigresa no corrieron con la misma suerte. De esta forma, la famosa boxeadora se convirtió en la última eliminada al no cumplir con los objetivos planteados por el jurado.