La pelea a los gritos entre Agustín y Alfa de Gran Hermano: "Pelado trolo"

Los participantes generaron un tenso clima en la casa al protagonizar un enfrentamiento con insultos, gritos y ofensas.

Las consecuencias de la convivencia constante dentro de la casa de Gran Hermano empiezan a mostrar sus facetas más oscuras y día a día los participantes se enfrentan fuertemente por diversas causas. Sin ir más lejos, esto fue lo que les sucedió a Agustín y Walter "Alfa", quienes protagonizaron una escandalosa pelea entre gritos y fuertes insultos.

Todo sucedió cuando el participante de 60 años enfrentó a "El león" porque estaba hablando muy fuerte y él quería descansar, entonces le pidió que fuera "más ubicado". Molesto por la situación, Agustín le contestó de forma agresiva y desató un tenso clima en la casa. "Está bien, me estoy yendo. No me rompás las pelotas, eh, pelado trolo", lanzó indignado.

Una vez que salió de la habitación, habló sobre la situación con Coti y no ocultó su molestia hacia "Alfa". "Me hinchó las bolas, boludo. Qué hincha pelotas que es. Estábamos hablando y siempre se la agarra conmigo el viejo puto ese. Se enojó conmigo así y agarré y dije 'bueno, listo, descansá'", lanzó indignado el participante más querido en las redes sociales. Walter tampoco se quedó atrás, ya que fue a buscar apoyo en Romina cuando Agustín lo insultó: "A mí no me gusta que me digan trolo... ni en la calle, ni acá, ni en el colectivo, ni en el trabajo, ni en una disco, ni en ningún lado. Hay agresiones que no se pueden pasar por alto".

Una vez que las aguas se calmaron, Agustín reconoció su error y fue a pedirle disculpas a "Alfa". "Antes de que aparezcan personas menos afortunadas acá, te quiero ofrecer mis disculpas. No estuve bien, me fui de boca. Fue un exabrupto, me calenté", reconoció "Frodo", pero Walter no lo perdonó y le dijo que, si sus disculpas eran verdaderas, se las pidiera fuera de la casa sin ningún testigo.

Gran Hermano: quién hizo la nominación espontánea y por qué podría ser sancionado

Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano 2022 (Telefe), anunció que un jugador ya hizo la nominación espontánea. Además, Gastón Trezeguet advirtió que la persona podría ser sancionada.

La nominación espontánea es uno de los recursos más poderosos con los que cuentan los participantes de la casa. Sin embargo, últimamente la usaron mal y se vieron perjudicados. Una vez más, cometieron este mismo error y Trezeguet adelantó que Big Brother podría tomar medidas estrictas.

La espontánea debe hacerse en secreto y con mucho cuidado, ya que si las demás personas de la casa se enteran, podrían votar a esa persona. Últimamente, los jugadores salen corriendo al confesionario en los momentos más inoportunos. "Volvió a pasar lo mismo de que, apenas se va uno, empieza la giratoria en el confesionario. Todos para hacer la espontánea", observó Gastón.

Y apuntó contra aquellos que les cuentan a sus compañeros que harán la espontánea cada vez que se enojan con alguien: “Ojo con eso, porque no podés contar que vas a hacer la espontánea. Por ahí, Gran Hermano lo toma como una espontánea cantada”.

Todavía Del Moro no anunció quién fue el autor de la nominación espontánea, pero Trezeguet intuye que fue Maxi, ya que estaba muy dolido y enojado tras la salida de Juliana. “Son tan obvios que van directamente y lo hacen con bronca”, señaló, y opinó que deberían ser más discretos a la hora de entrar al confesionario. “Es obvio que no vas a pedir un alicate, vas a hacer la espontánea”, concluyó el panelista.

Por otro lado, otros seguidores de Gran Hermano creen que sería Nacho quien hizo la espontánea, ya que se filtró un video suyo en el confesionario en el que le pregunta a Gran Hermano si alguien ya había hecho la nominación.