La noticia que impactó a Carmen Barbieri: "Me quiero hacer el ADN urgente"

Carmen Barbieri se enteró de una noticia sobre su identidad que la descolocó por completo.

Carmen Barbieri habló sobre las declaraciones de Alicia, una mujer de 61 años que se presentó en el programa A la Tarde (América) asegurando ser su hermana perdida. De acuerdo con el testimonio de esta mujer, el papá de Carmen, Alfredo Barbieri, habría tenido un romance extramatrimonial con su mamá. Barbieri no descartó la posibilidad de que sea cierto y dijo en Mañanísima (Ciudad Magazine) que está dispuesta a hacerse un análisis de ADN.

Lejos de desconfiar del testimonio de esta mujer, Carmen arrancó su programa hablando sobre el derecho a la identidad y la importancia de estar abierto a saber de dónde viene uno. “Estoy a favor de la identidad, y le hablo a mi supuesta hermana. A favor de la privacidad. Si vos no querés que se hable más nada, no contamos más nada. Nos sacamos las dudas las dos, nos abrazamos fuerte y nos contamos nuestras historias. Estoy a disposición total”, expresó.

“Qué lindo saber de dónde viene uno. Aunque esa mamá o ese papá no se portó bien, es lindo saber quién fue”, reflexionó. Carmen también contó que cuando su hijo Fede Bal vio a Alicia en televisión, inmediatamente la llamó por teléfono. “Mi hijo me llama anoche y me dice: ‘¿Qué es esto de que tenés una hermana y no me contaste?’ Y le digo: ‘Pero Fede, ¿cómo voy a tener una hermana y no te voy a contar?’ Ojalá tenga una hermana, pero qué tarde me aparece si es cierto”, relató.

En este sentido, la conductora de Mañanísima aclaró que no descarta que sea cierto y que incluso le gustaría hacerse un ADN. “No pienso que es mentira, quiero saber. Urgente quiero hacerme el ADN. No la conozco, nunca la vi. Me enteré por los medios que me esperaban en la puerta ayer. No es nada malo. Si a alguien le contaron que mi papá es su papá no veo la hora de tenerla acá sentada para que me cuente su historia”, cerró.

Quién es Alicia, la mujer que asegura ser hermana de Carmen Barbieri

Alicia, de 61 años, se presentó al programa conducido por Karina Mazzocco y aseguró ser hermana de Carmen. Según su relato, Alfredo, el padre de la conductora, es también su papá. “Cuando Carmen tendría entre 6 o 7 años, la mamá de Alicia habría tenido una historia de amor con Alfredo Barbieri. Fue un embarazo no buscado. A los 18 años fue asesinada con seis tiros. Alicia se cría con su abuela, quien oficia de madre y le cuenta. Es una historia bastante oculta en la familia por el dolor que genera”, relató Mazzocco.

Aunque Carmen no descarta que esta historia sea cierta, hay algo de lo que está segura. “Lo del femicidio que tiene que ver con el embarazo, no me gusta. Esto ya se está poniendo oscuro. Mi papi era un hombre de bien, de trabajo, buen padre. Cuando se habla de un homicidio están poniendo en el medio a mi papá, que no se puede defender”, expresó. Además, dijo que ni ella ni su mamá sabían nada de esto. “Mi mamá no sé cómo lo tomaría porque tenía una cabeza muy abierta. O se moría o decía: ‘Vamos a conocer a ver quién es’. Mi papá se murió en Puerto Rico en el año 85 y nunca nos enteramos de nada”, finalizó.