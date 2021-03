En las últimas horas, la familia de Guillermo Andino sufrió una muerte que golpeó duro al entorno del periodista. Es que Natalia, hermana de Carolina Prat, falleció luego de combatir contra un duro cuadro al que le dio batalla hasta el final. Fue la esposa del conductor de Informados de todo quien anunció la noticia a través de sus redes sociales.

Con una carta conmovedora que publicó en su cuenta de Instagram, la esposa de Guillermo Andino recordó a su familiar de una forma emotiva: "Así siempre te quiero recordar Naty. Hoy me toca compartirles una noticia que nadie quisiera tener que contar y por ende pasar... Mi única hermana, mi hermana menor Naty falleció. Dejó este plano, donde estaba sufriendo muchísimo este último momento y para los que amamos bien, sin egoísmo, agradecemos, como es en mi caso, que Dios la llevo a un plano superior".

"Que cada uno, de acuerdo a sus creencias, los que creemos en algo, por supuesto, sabemos que cuando el cuerpo físico sufre deterioro y se convierte en un físico no sano, que no tiene salud digna, lo mejor que puede suceder es la muerte física. Digo esto por que como yo creo que somos cuerpo y alma, la muerte solo es física. El alma es eterna, y sé que su alma agobiada también por tanto sufrimiento físico, hoy al despojarse de su cuerpo, ya vuela en paz, ya vuela con felicidad", siguió Carolina Prat.

Carolina Prat despidió a su hermana a través de Instagram: "Un alma en paz siente felicidad"

Recordando cuál es su esencia de vida, la esposa de Guillermo Andino reflexionó: "Si hay algo que siempre, desde muy chiquita, les deseo a todos los seres, los que están en este plano y los que ascienden a otro es que tengan FELICIDAD Y PAZ. Un alma FELIZ tiene PAZ. Un alma en PAZ siente FELICIDAD. Van de la manos unidas. Es así es como lo creo y siento"

"Por eso hoy quiero compartir con todos los que cotidianamente me regalan a través de esta red social mucho cariño en cada posteo, que cada uno de ellos, son parte de mi vida, hoy este profundo dolor, que por respeto a mi hermana, no pude contarles antes, pero hace un largo tiempo que mi ser estaba preparándose para que llegara este momento, muchas veces creyendo que un milagro podría existir eso me y nos ayudaba a seguir caminando mejor este sendero que la vida decidió que teníamos que pasar", agregó la protagonista, haciendo partícipes a sus seguidores del sentimiento que la invade por estas horas.

Para finalizar, Carolina Prat manifestó: "La muerte aunque duela es parte del proceso de la vida... por más dura que sea nos genera dolor y ausencia física pero Naty va a estar eternamente conmigo en cada recuerdo hermoso y otros no tanto que tuve con ella en vida. Y solo decirle que siempre la volvería a elegir como hermana, en el plano que sea en la forma de vida que siga. Gracias por leer hoy mi dolor".