La madre de Icardi reveló el calvario que vive el jugador: "Está muy triste"

Analía Rivero, la mamá de Mauro Icardi, habló con Intrusos acerca del escándalo de su hijo con Wanda Nara y reconoció que él "está muy triste".

La parte que le faltaba al escándalo entre Mauro Icardi y Wanda Nara, con María Eugenia "La China" Suárez de por medio, era la palabra de la madre del futbolista. Se trata de Analía Rivero, quien dialogó brevemente por WhatsApp con Karina Iavícoli, una de las panelistas de Intrusos, el programa de televisión especializado en la farándula argentina que va de lunes a viernes a la tarde por América TV.

La periodista leyó al aire los mensajes que intercambió con ella antes de que terminara la emisión de este martes 19 de octubre de 2021. Entonces, confirmó que Rivero le dijo que "Mauro está muy triste", aunque también le aclaró que "tiene contacto muy esporádicamente" con su hijo de 28 años que juega en el poderoso PSG (París Saint-Germain) de Francia.

Sin embargo, la madre de Mauro Icardi también le pidió a Iavícoli que explicara en detalle qué es lo que pasa actualmente con el delantero rosarino en medio de las versiones que indican que Wanda Nara, su esposa y representante, "le maneja la carrera y lo lleva para donde quiere". Entonces, la comunicadora puntualizó: "Ella dice que eso es mentira, que no es así... Que él ya es grande y toma sus propias decisiones porque se trata de dos personas diferentes".

Además, Analía desmintió que sea negativo su vínculo con la esposa de su hijo, que a su vez es la mamá de las dos nenas del futbolista: Isabella (de 4 años) y Francesca (6). "Dice que no se lleva mal con Wanda, que nada que ver, que es una relación normal. Y la verdad es que eso me sorprendió", reconoció la periodista en vivo. Por último, Iavícoli hasta se atrevió a darle un consejo al ex-Inter: "Yo le diría que hable un poco más seguido con su madre...".

Mauro Icardi, en una de las pocos fotos junto a su madre Analía Rivero.

Cómo está Mauro Icardi tras el escándalo con Wanda Nara

De acuerdo con lo informado por Yanina Latorre, una de las panelistas de LAM (Los Ángeles de la Mañana, El Trece), el jugador se encuentra "muy triste, deprimido, y no para de llorar". Además, la esposa de un exfutbolista como Diego Latorre sentenció acerca de quien no se presentó a los últimos entrenamientos de su equipo por estos problemas personales: "Él la amenaza (a Wanda) y le dice que si no vuelven a estar juntos deja de jugar en PSG, donde tiene un contrato millonario que le consiguió ella, es una genia... Me dicen que él gana 1.2 millón de euros por mes allá, pero ella puso todo a nombre de ella por las dudas".