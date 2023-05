La insólita mentira de Campi a Batistuta que expuso a Tinelli: "Está en el hospital"

Campi contó una anécdota que nadie sabía sobre Gabriel Batistuta y en la que también estuvo involucrado Marcelo Tinelli. Qué fue lo que le pasó.

Campi fue invitado a un programa de televisión tras la exitosa interpretación al padre de Fito Páez en la serie El amor después del amor, por Netflix. Sin embargo, la charla se desvió y contó una historia desconocida de hace años con Gabriel Batistuta que dejó expuesto a Marcelo Tinelli.

"Marcelo nos mandó a hacer una nota con Batistuta, él no quería hacer la nota y dice 'la hago si me llevan en avión privado hasta Santa Fe'. Y Marcelo dice 'bueno, pongo un avión privado y te llevamos'", dijo en primera instancia Campi en diálogo con Altavoz, el ciclo que se emite por la Televisión Pública. Esta situación ocurrió en la época donde Tinelli conducía Videomatch.

La entrevista la hicieron entre Campi y José María Listorti arriba del avión privado que les cedió Tinelli: "Ya en el Tigre la nota estaba hecha". En el trayecto hubo tanta buena onda que el exfutbolista los invitó a comer un asado en Santa Fe. "'La pasamos bárbaro, vengan a mi casa'. Yo dije '¿todo un día hablando de fútbol? Me mato. No entiendo nada'", recordó Campi.

Allí fue cuando tomó una decisión de último momento que sorprendió a todos. "Les dije 'chicos perdón, mi viejo está en el hospital y yo tengo que volver' ¡De la desesperación! No tenía tema para hablar. Es divino Batistuta, después me enteré que no habla de fútbol. Cuando arranca el avión digo 'muchachos, miren que lo de mi viejo es mentira eh'. Me metieron una paliza...", concluyó la anécdota Campi.

Campi se quebró y contó la verdad sobre el padre de Fito Páez: "No era"

Campi volvió a ser noticia luego de interpretar de gran manera a Rodolfo Páez en la serie El amor después del amor (biopic de Fito). Es por este motivo que el actor y humorista dio diferentes entrevistas y, en particular, en las últimas horas se refirió a un dato desconocido sobre el padre del cantante rosarino.

Recordando su emoción al escuchar la canción Parte del aire, en la que el cantante se refiere a su progenitor, Campi expresó en América TV: "Cuando fui conociendo la historia de Rodolfo Páez que hago yo, entendés distinto al tema. Siempre me conmovió la canción y ahora es como mucho más potente. Cada cosa que describe entendés lo que es, Fito es uno de los grandes poetas argentinos. Aparte, es un gran músico. Tiene una poesía que es única".

"Me tocó hacer del papá de Fito y no era un personaje que yo conocía. Como sí podían ser los músicos que aparecían en la serie. Yo tenía las referencias que me dio Fito, que me mandó por medio de los directores. Tenía fotos. Tener esas imágenes me ayudó mucho para armar el personaje. Después, también me llegaron las anécdotas de Fito con su papá. En base a eso, corroboré más o menos lo que yo venía intuyendo", reveló Campi, dando detalles sobre el vínculo de Fito Páez con su padre y cómo él logró asimilar las características para interpretar su personaje.

Sobre la visión de Fito Páez al observar las escenas de la serie, Campi contó: "Yo esperaba el llamado de él después. Y, por suerte, llegó. Yo venía disfrutando todo, pero necesitaba tener la palabra del hijo de Rodolfo. Él había estado tres veces en el rodaje, pero no habían sido los días que había estado yo. Entonces, no lo vi. Y yo esperaba correcciones porque él iba viendo el material que hacíamos. Esas correcciones no llegaban. Yo decía: 'O está todo mal o está todo bien'. Después comprobé que estaba todo bien".