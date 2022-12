La insólita furia de Rodrigo Lussich con De Paul: "Que se vaya"

El periodista se enojó con Rodrigo De Paul por un llamativo motivo, tras el conflicto del futbolista con Camila Homs por sus hijos. Lussich criticó al deportista después de que viaja a España con Tini Stoessel.

Rodrigo Lussich explotó de furia en pleno vivo televisivo cuando reaccionó ante la actitud que Rodrigo De Paul tuvo tras esquivar a la prensa. El futbolista viajó con Tini Stoessel a España y logró evitar a los periodistas que querían preguntarle sobre su vida.

"Podés no enfrentar a la prensa porque hay mucho mar de fondo por lo que ha sido su contacto mínimo con sus hijos. Pero después que no se saque la foto burlándose de lo bien que la hizo. Que se vaya en secreto y no haga tanta alharaca", comentó Lussich en el ciclo Socios del Espectáculo, enojado por la burla del futbolista a la prensa.

Lussich también criticó la manera de Rodrigo De Paul de manejarse en relación a su expareja, además del dardo que lanzó por el poco tiempo que pasó con sus hijos, y aseguró que notó cierta actitud displicente y con desdén hacia Camila Homs.

Adrián Pallares no se quedó callado ante los hechos, apeló a su sarcasmo y comentó entre risas: "Son las últimas horas de De Paul como mega estrella en este país. Lo está esperando una realidad muy dura futbolísticamente en el Atlético de Madrid". Y cerró: "La realidad de Rodrigo De Paul en el Atlético no es la misma de acá, así que, Rodrigo, abrazate con el público y los fans".

El mensaje de Tini a sus fans que fue enntendido como indirecta a Camila Homs

La cantante de hits como 22 y La Triple T siempre ofrece un discurso sobre la importancia de rodearse de personas con buena energía en sus recitales y en los shows que dio en el Campo Argentino de Polo el 22 y 23 de diciembre esa sección del concierto fue considerada un mensaje a Camila Homs, quien se habría enojado porque Rodrigo De Paul fue a ver primero a su novia que a sus hijos tras llegar de Qatar.

"Les quiero decir esto porque quizás, el día de mañana, este consejo les sirva: muchas veces la gente habla desde su propia tristeza, angustia y frustración, y lo pone en otra persona. Y te quieren hacer sentir constantemente mal, pero uno tiene que estar con la gente que te ama y que realmente conoce tu corazón. Por eso me duermo todas las noches en paz. Gracias por bancarme", comenzó su descargo la artista. Y cerró, contundente: "Que los envidiosos se vayan al carajo", una de sus frases más icónicas que esta vez fue entendida como un dardo hacia Homs.