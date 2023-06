La influencia de Alina Moine en la creación de la estatua de Gallardo

La panelista Mariana Brey soltó un afilado comentario que dejó atónitos a Rodrigo Lussich y Adrián Pallares sobre la estatua de Marcelo Gallardo y el "polémico" detalle que convulsionó a todos.

La estatua de Marcelo Gallardo despertó un extenso hilo de polémicas y burlas por "el detalle" del tamaño de los genitales del otrora director técnico de River Plate y motivó a que diferentes mediáticos salieran a responder. Una de ellas fue la panelista Mariana Brey, que lanzó un revelador comentario sobre el monumento, involucró a Alina Moine en el debate y dejó atónitos a Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

En el marco del segmento Los Escandalones del magazine Socios del Espectáculo (El Trece), Rodrigo Lussich bromeó con el tamaño de los genitales del DT en la estatua creada por la escultora Mercedes Savalls y sostuvo, en tono irónico: “Del paquete de Gallardo, hay distintas interpretaciones. Pero se ha puesto, en realidad, en relieve lo que llamó tanto la atención de la entrepierna”.

Acto seguido, la panelista Nancy Duré aportó detalles al comentario, asegurando haber realizado trabajo de archivo para cotejar tamaños: "Yo me tomé el trabajo de buscar las fotos de Gallardo para ver si era así en realidad. No entiendo por qué la escultora lo hizo de esta manera, yo no lo vi”.

Pero Mariana Brey decidió ir más lejos y con un polémico comentario que involucró a la periodista deportiva Alina Moine desbarranco el sentido del informe, generó desconcierto y risas incómodas en el estudio de televisión. "Le preguntaron a Alina Moine para hacerla”, sentenció la panelista, ante la mirada atónita del resto del equipo de Socios.

La escultora que hizo "el bulto" de Gallardo rompió el silencio: "Me pidieron"

"Me pareció que en ciertas partes había que tomarse licencias para que le dieran más impacto, sobre todo porque estamos hablando de una obra que será apreciada por los hinchas de River", explicó la artista Mercedes Savall, responsable de la estatua, en una reciente entrevista con A24. Igualmente, expresó que "no es una burla ni mucho menos" hacia el director técnico de 47 años.

Incluso, la artista reconoció que se tomó "licencias" al elaborar la escultura. También recordó que "por ejemplo, Gallardo al momento de levantar la Copa Libertadores tenía la camiseta de River" y añadió: "Pero lo hice con el saco porque el saco se transformó en un ícono". "Son cosas en las que uno se toma licencias para aportarle más gestos a los hinchas”, volvió a aclarar.

Al mismo tiempo, Savall recalcó: "Me pidieron específicamente que esa parte (la de los genitales) la exagerara. Me lo pidió el comitente de la obra". Por último, con una sonrisa de por medio, aseguró: "Me gusta mucho disfrutar de la hinchada y de todo ese mensaje que tiene el fútbol... Era una forma de darle un mensaje al hincha".