La inesperada revelación de Daniela de Gran Hermano: "Cagué toda mi vida"

Daniela de Gran Hermano se mostró arrepentida y quebró en llanto en una charla íntima con Agustín y Marcos.

Daniela Celis sorprendió a todos tanto dentro como fuera de la casa de Gran Hermano con una inesperada revelación sobre su noche maratónica de pasión con Thiago Medina. "Cagué toda mi vida", se sinceró la participante del reality en una charla muy íntima con Agustín y Marcos.

Thiago Medina y Daniela Celis fueron tendencia en los últimos días por la noche de pasión que vivieron tras una breve separación. Pero tras la maratónica sesión de sexo dentro de la casa, la exdiputada sorprendió a todos al mostrarse arrepentida de sus acciones en una profunda charla que tuvo con Marcos y Agustín en el jardín.

Daniela comenzó contándole a Marcos que estaba en una situación parecida a la suya, dado que afuera de la casa tenía a alguien esperándola. "No estábamos juntos. Pero quedó en 'disfrutá y cuando salís vemos qué hacemos'. Yo te juro que no pensé que iba a tener algo acá adentro con alguien", se sinceró la participante de Gran Hermano.

"No me arrepiento de nada. Pero creo que de la puerta para afuera, cagué toda mi vida", sumó Daniela, aunque entre lágrimas se desdijo. Es que la exdiputada aseguró que en su vida es muy "políticamente correcta" y se cuida mucho, algo que no cumplió desde que ingresó a Gran Hermano.

"Cada error que tengo me lo señalan y esto es un montón. 'Mirá, hace 5 años que estaban juntos y se está revolcando con un pendejo, qué hija de puta'. Me quemé para afuera con mi entorno", siguió Daniela entre lágrimas. En ese sentido también reconoció que Thiago la sorprendió: "Este pendejo viene, me da un beso y me vuela la cabeza".

"No sé por qué. No tiene nada de lo que me gusta en una persona. Somos tan distintos que quizás por eso me atrae y se fue todo de las manos", cerró Daniela Celis, mientras Marcos y Agustín intentaban consolarla y tranquilizar a su compañera.

La propuesta de Nito Artaza para Coti de Gran Hermano

El productor teatral Nito Artaza conversó con Intrusos y dijo que está esperando a que Coti salga de la casa para hacerle una propuesta actoral, ya que le ve mucho potencial. "Para algún producto simpático, por ejemplo, yo la veo a la correntina. Se puede sacar para comedia, teatro, tiene mucha impronta", señaló.

Coti se convirtió en una de las más queridas de la casa debido a su carisma, su picardía, sus mentiras y sus estrategias. Es por esto que Nito observó un gran potencial para desarrollar sus dotes actorales. "¡Estoy esperando para llamarla!", aseguró "Si sale antes de que vos estrenes en Mar del Plata, ¿te la llevas a la correntina?", le preguntó el movilero. "Por supuesto que si, ya la estoy invitando a que venga, porque tengo la presentación de diferentes regiones y ella podría hacerlo. Me encantaría, es una chica divina que tiene ángel", concluyó.