La inesperada amenaza de Susana Roccasalvo a Nico Occhiato y Diego Leuco: "Les voy a dar"

Susana Roccasalvo apuntó picante contra Nico Occhiato y Diego Leuco por una promesa incumplida.

Susana Roccasalvo sorprendió a todos al lanzar una inesperada amenaza al aire de Implacables (El Nueve) contra Nico Occhiato y Diego Leuco. "Les voy a dar", le advirtió la histórica conductora de espectáculos a sus colegas de Luzu TV, con quienes se cruzó en un evento en el que le hicieron una promesa que no cumplieron.

Nicolás Occhiato está en un gran momento laboral gracias al crecimiento y la repercusión que tiene Luzu TV entre las señales de streaming. Una de las figuras ahí es nada menos que Diego Leuco, que priorizó su labor en Antes que nadie y dejó la conducción de Telenoche de forma sorpresiva. Gracias al éxito, muchos quieren tenerlos en sus programas y Susana Roccasalvo no es la excepción.

Así lo contó la propia conductora de Implacables en la pantalla de El Nueve. Es que Roccasalvo se los cruzó en el estreno de la obra "Votemos" en el Teatro Metropolitan y no dudó en encararlos. Según contó al aire, Occhiato y Leuco le prometieron que irían a su programa a darle una entrevista a ella y su equipo en el estudio de El Nueve.

"Vamos a hablar de un hombre que recién comienza, pero le está yendo como los dioses, me refiero a Nico Occhiato. Me encontré con él en el estreno de la obra de teatro ‘Votemos’, estaba con su querido amigo Diego Leuco", comenzó explicando Roccasalvo. Filosa, la conductora continuó: "Los dos me prometieron venir, la producción ya los está llamando y ninguno de los dos contesta… pero bueno, no importa, ahí después voy a ver de interceder yo".

Aunque con un estilo algo jocoso, Susana Roccasalvo miró a cámara y les mandó un mensaje a Occhiato y Leuco: "Les voy a dar eh". Lo que quedó claro, de todas formas, es que la conductora de Implacables no dejará pasar la promesa que recibió por parte de los dos exitosos conductores.

Nico Occhiato reveló la propuesta que le hizo Tinelli: "Tenía ganas de hacer eso"

Nico Occhiato reveló la charla privada que tuvo con Marcelo Tinelli sobre el futuro de ShowMatch en América TV. Si bien es el creador de Luzu TV y trabaja como conductor en su programa Nadie dice Nada, el exnovio de Flor Vigna recibió una propuesta por parte del "Cabezón".

Según trascendió, Tinelli quiere crear una plataforma de contenido digital, que vaya más allá de lo que se verá en la pantalla chica. La idea sería mostrar el detrás de escena. En este sentido, Occhiato aseguró en América TV: "Si, él me lo ha comentado, que tenía ganas de hacer eso y me ha preguntado. La realidad es que yo hoy no tengo mucho tiempo para destinar a otro proyecto tan grande como ese".

"No sé si la plataforma es Luzu... yo creo que él quiere armar su propia plataforma. Igual, no sé, pero me contó lo que quería y está muy bien. Obviamente que yo le dije 'todo lo que te pueda brindar de conocimiento o de mi punto de vista, contá conmigo'. Porque yo le estoy muy agradecido, a mí, pasar por su programa, me dio una popularidad que de otra forma no hubiese obtenido. De hecho, después de ahí me empezaron a dar la posibilidad de conducir en televisión de aire, porque hasta ahí yo solo conducía en canales de cable", agregó Nico Occhiato.

Reconociendo que Marcelo Tinelli le dio una mano grande para insertarse en los medios, Nico Occhiato sentenció: "Siempre le voy a estar muy agradecido, por eso y por la influencia que generó en todos los que hoy generamos contenido. Hay mucha influencia, entonces, en forma de agradecimiento y del cariño que le tengo, le dije 'estoy para aportar desde mi lugar y del tiempo que tengo, lo que necesite'. Pero desde ese lugar".