La impensada relación de Nacha Guevara y Nicki Nicole: "Me la imaginé"

La emblemática actriz hizo una insólita confesión sobre la cantante y generó un fenómeno impensado.

Nacha Guevara hizo una insólita confesión y reveló su vínculo desconocido con Nicki Nicole. La famosa actriz brindó una entrevista en donde brindó muchos detalles de su carrera, habló de su relación con la cantante y generó un fenómeno desconocido.

En una reciente entrevista que brindó con Implacables, ciclo que conduce Susana Roccasalvo en la pantalla de El Nueve, Guevara habló de su estreno teatral Nacha en Pijamas y profundizó en su amplia carrera en el teatro musical. Sin embargo, sorprendió al revelar un insólito detalle sobre su relación con Nicki Nicole, una de las cantantes nacionales más importantes de la escena nacional.

"Nicki Nicole me gusta mucho. En algún momento voy a cantar una canción de ella", reveló la exjurado del Cantando 2020 cuando fue consultada por su opinión por las mujeres referentes de la música actual. En este marco, y ante la sorpresa de los presentes en la entrevista, Guevara brindó más detalles.

"Estuve practicando una canción de ella. Estudié Plegarias, que es una linda canción", aseguró Nacha. Sin embargo, confesó que no tiene intenciones de hacer una colaboración con la cantante, sino que más bien quiere hacer un "cover". "Me imaginé cantarla, por eso la estudié. No es algo que hablé con ella todavía", sentenció.

Susana Giménez lapidó a Nacha Guevara tras sus dichos: "Necesita cámara"

La guerra mediática entre Susana Giménez y Nacha Guevara sumó un nuevo capítulo tras las recientes declaraciones de Nacha, pronta a volver al teatro musical con Nacha en pijamas, sobre los dichos de la diva de los teléfonos sobre Argentina. Enfurecida por las palabras de su colega, Susana lanzó un fuerte contraataque.

En un móvil con A la Tarde (América TV) desde Uruguay, un periodista se comunicó con Karina Mazzocco y su equipo para dar a conocer la fulminante respuesta de Susana Giménez a Nacha Guevara luego de que las críticas recibidas. "Cada vez que necesita cámara habla de mí", habría sentenciado "La Su" según las palabras del comunicador que reveló que las declaraciones fueron desde "su entorno más íntimo".

Ante las risas cómplices del equipo de Karina Mazzocco -quienes atribuyeron estas declaraciones directamente a Susana- el cronista procedió a detallar los entresijos del enfrentamiento: "Son dos divas que en el mismo metro cuadrado no pueden estar. Ellas se peleaban siempre por la atención de la fiesta y del evento, tienen una enemistad que viene de mucho tiempo atrás. No es solamente por motivos ideológicos, como algunos quieren presentar. Ellas tienen algo adentro". El momento fue coronado con las risas de los presentes, que hicieron chistes en torno a la enemistad de las actrices.

"A Susana la veo poco porque está perdida allá por las estepas. Cada uno tiene derecho a vivir donde se le antoja. Si hizo su dinero legítimamente, puede vivir donde se le antoja, regalarlo, comprarse diez tapados de visón, no sé, que haga lo que quiera. Ahora, no me gusta cuando critica a la Argentina, que le ha dado tanto. Ella es lo que es gracias a la Argentina, no es una estrella internacional. Entonces ahí, no me gusta", había precisado Guevara en diálogo con Marcelo Polino (Radio Mitre) sobre Susana, desatando una tormenta de reacciones que terminó con Susana indignada.