La impactante premonición de Romina en Gran Hermano que podría llevarla a la final

Romina Uhrig asegura que se comunicó con su hermana a través de un sueño: el sorprendente consejo que recibió.

Romina Uhrig, participante de Gran Hermano 2022 (Telefe), tuvo un sueño premonitorio que podría ayudarla a llegar a la gran final. Sin embargo, esto también le costó una fuerte sanción.

Romina está pasando unos días muy difíciles en la casa desde hace varias semanas, especialmente tras su fuerte pelea con Walter "Alfa" Santiago, con quien mantenía una gran amistad. En medio de este duro momento, la mujer oriunda de Moreno recibió un mensaje de su hermana a través de un sueño.

"Soñé que lo nominaba a 'Alfa'. Me habían dejado salir y mi hermana me decía que lo vote a él porque era lo que la gente quería. Que se había visto todo lo de nuestra pelea", les confesó Uhrig a sus compañeras. Poco a poco, toda la casa se fue enterando de que Romina iba a votar a "Alfa".

Cuando fue su turno de ir al confesionario, la exdiputada votó a Walter y a Camila Lattanzio, pero Gran Hermano anuló su voto para el hombre de 61 años porque lo consideró voto cantado, algo que está terminantemente prohibido. "Por voto cantado, se anula el voto de Romina hacia Walter", anunció el dueño de la casa. Mientras algunos usuarios de las redes sociales opinaron que había sido una premonición, ya que "Alfa" también la nominó, otros sostuvieron que se trataba de una maniobra por parte de la producción.

Ariel confesó que tuvo un sueño húmedo con Romina en Gran Hermano: "Fue lindo"

Ariel Ansaldo, el reciente eliminado de Gran Hermano, sorprendió a Santiago del Moro y a los panelistas del debate al confesar que había tenido un sueño subido de tono con Romina, la única mujer de la casa que logró conquistarlo.

En pleno debate, el parrillero confesó que a partir de las peleas entre Romina y "Alfa", logró acercarse mucho a la exdiputada. "Ayer y anteayer estábamos acostados y nos mirábamos...", recordó Ansaldo. Del Moro lo frenó y le preguntó: "¿Te gustaba un poco, ella?". Lejos de negarlo, Ariel confesó: "Sí, sí... De última, era con la que podía soñar, tener un sueño. De hecho, lo tuve". Aunque se negó a dar detalles, aseguró que fue "un sueño romántico, lindo".

La tensa relación entre Romina y "Alfa" tras su última pelea

La última pelea entre "Alfa" y Romina parecería haber destruido su amistad de manera definitiva. Walter nunca le pidió perdón y, en vez de eso, tuvo pequeños gestos hacia la exdiputada para intentar reconciliarse. Recientemente, se acercó a darle un abrazo pero Uhrig lo rechazó. "Vení, dame un beso”, le pidió el "hermanito" mientras la abrazaba. Sin embargo, la exdiputada lo alejó y se mantuvo firme en su postura.

"No. Está todo bien, pero no quiero hablar. Ya me dijiste todo lo que me tenías que decir”, le respondió. "Alfa" insistió y le dijo que le dolía mucho estar peleados, pero Romina no cedió y le aseguró: "A mí me dolió más, 'Alfa'". Días después, el hombre de 61 años se levantó más temprano para hacerle el desayuno, pero en vez de comerlo, Uhrig ni siquiera miró el plato, se dirigió a la cocina y se hizo otro desayuno por sí misma.

En otro momento, "Alfa" cocinó pasta casera para todos sus compañeros y Lucila "La Tora" Villar le avisó que tanto ella como Romina iban a comer platos diferentes. "Yo voy a comer carne y Romi también", le advirtió la joven. Walter se ofendió con este gesto y vociferó: "Mejor, que no coma, la boluda esa. Que no coma nada, mejor".