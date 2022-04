La furia de Jorge Lanata con un programa de El Trece: "Es una berretada"

Jorge Lanata disparó contra El Trece por un programa puntual y dejó muy mal parado a Adrián Suar, el productor principal del canal.

El Trece cambia permanentemente los programas y horarios de la grilla. Desesperados por el bajo rating conseguido en lo que va del 2022, las autoridades siguen sin encontrar el rumbo para competirle a Telefe. Y para colmo, no todas las figuras del canal de televisión abierta del Grupo Clarín están de acuerdo, como es el caso del propio Jorge Lanata, que fulminó a un ciclo televisivo por la floja propuesta que hasta el momento presentó el canal.

El conductor de Periodismo Para Todos (PPT) y de Lanata sin filtro (Radio Mitre, AM 790) disparó contra la señal en la que él mismo trabaja. Todo comenzó cuando debatían acerca de las modificaciones en la franja de El Hotel de los Famosos, la nueva apuesta de El Trece que es conducida por Carolina "Pampita" Ardohain y Leandro "El Chino" Leunis.

Jorge Lanata estalló contra El Trece y Adrián Suar: los motivos

Marina Calabró, la panelista especializada en la farándula en Lanata sin filtro, reveló el trasfondo de los constantes y sorprendentes cambios de horario por parte del canal. La periodista explicó que "recrudece la guerra entre Diego Guebel, el titular de Boxfish, y los decisores de El Trece". "Estuve hablando con gente cercana a Guebel... están convencidos de que hay una intencionalidad en este manoseo de los cambios de horario y todo eso", profundizó.

Allí fue cuando el presentador irrumpió de manera contundente y acotó que "(la intención es) cagarlo... escuchan la radio, es lo que yo vengo diciendo: ¿Uno qué quiere hacer cuando cambia el horario? Cagar el programa". Si bien los integrantes del envío radial se rieron al principio, luego parecieron coincidir con Lanata.

En la misma línea, Marina Calabró añadió que "en Boxfish están convencidos de que los decisores de El Trece lo hacen para pisar sus números, para que les baje el promedio". Ante la búsqueda de explicaciones de por qué querrían perjudicar a un producto propio, la panelista detalló que "ellos visualizan en Guebel una amenaza a la gerencia de programación, entonces limarlo sería como decir '¿vieron que no es tan golden boy (chico de oro) como ustedes creen? ¿Vieron que él también patina a veces? ¿Vieron que no nos dio todo lo que le da a Telefe?'".

Por último, y fiel a su estilo, Lanata desbarrancó y resaltó que "tienen que ir todos al psicólogo" porque "es ridículo" lo que pasa y que "El Trece no va a tomar un producto para después limarlo".

Jorge Lanata pertenece a El Trece pero no lo perdona.

Jorge Lanata destruyó a El Hotel de los Famosos

Luego de las fuertes críticas de Marina Calabró al reality, el conductor reconoció que vio una de las emisiones y despedazó a El Hotel de los Famosos. "Te quedaste corta...", le dijo en principio a su panelista. Y luego sostuvo que dicho reality "es de una berretada infernal, el lugar parece una tapera tirada en el medio del campo, los muebles son una porquería, las mesas, las sillas...". Sin piedad, dijo al aire que "quieren hacerlo parecer un hotel lujoso y es una porquería. Los juegos son horribles".

"Ya está eso de ver a los tipos tirados en la cama a la noche, al estilo Gran Hermano, y que la cámara se ponga en blanco y negro. Ya está esa imagen... Ya lo vi hace 25 años, ¡es viejo!", se quejó. "¿Eso es de la misma productora de MasterChef? Nah, bueno... ¡Déjense de joder y pongan la guita! Si por MasterChef pagaron 100, acá pagaron 4", añadió.

Para cerrar el tema, muy molesto, Lanata aseguró: "Yo jodía con lo de los famosos, pero en serio... Yo no conozco a nadie, a nadie". "Lo peor es que yo me dedico a esto y a muchos los tuve que googlear... Yo no les puedo mentir", concluyó entre risas Calabró.