Jorge Lanata también se metió en la pelea entre Rosenfeld y Latorre con un mensaje picante: "No hay moral"

Jorge Lanata no se quiso quedar afuera del tema de la semana y disparó una picante opinión sobre el escándalo ente Ana Rosenfeld y Yanina Latorre.

Jorge Lanata se sumó a la polémica de la semana al opinar sobre el escándalo que se desató en la pantalla de América TV entre Ana Rosenfeld y Yanina Latorre. "No hay moral", disparó el conductor de Lanata sin filtro en su programa de Radio Mitre, cuando Marina Calabró le preguntó qué pensaba de la insólita situación que lejos de calmarse con el correr de las horas, siguió calentándose.

Con acusaciones y amenazas de causas judiciales por doquier, la pelea entre Yanina Latorre y Ana Rosenfeld sigue sumando capítulos, pese a que la abogada está de vacaciones en Estados Unidos. Inclusive, la letrada aseguró que puso a disposición su renuncia a LAM. En ese sentido, Marina Calabró contó en Lanata sin filtro que al parecer no habrá desvinculación y pidió al conductor que diera su parecer: "¿Para usted es sostenible esta situación, Lanata?".

Sin querer quedarse afuera del tema más candente de la semana, Lanata aseguró: "Depende como sigan los otros programas del canal hablando del tema. Falta casi un mes para que vuelva, es mucho tiempo, las cosas pueden bajar…". "Estamos en Argentina, todo puede pasar ¡Y esto es televisión!", siguió el conductor, picante.

"¿Qué quiere decir? No hay moral, no importa nada ¡Nadie tiene palabra, nadie nada! Los que hoy se pelean, mañana se abrazan ¡Es así!", cerró Jorge Lanata, filoso respecto al escándalo más resonante de la televisión argentina de los últimos días. Cabe recordar que Latorre tiene un vínculo bastante estrecho con el periodista, ya que fue parte de su programa y hasta es quien le pondrá nombre al ciclo que la angelita conducirá en radio.

Qué pasó con Ana Rosenfeld

La interna que viven "Las angelitas" dio la vuelta en toda la farándula nacional. Luego de que se lanzaran dardos, no sólo en el programa sino también en las redes sociales, terminaron por cruzarse detrás de cámara en América TV. Las imágenes se viralizaron y como consecuencia debieron aclarar qué fue lo que sucedió en aquella picante situación.

Por un lado, Yanina señaló: "Ella salía del baño, yo entraba y quería hablar conmigo. Le contesté de muy mala manera y seguí de largo". De Brito intervino y le preguntó: "¿Estabas enojada? ¿Por qué?". La panelista y esposa de Diego Latorre se vio obligada a explicar las razones de su enojo: "Me calenté porque dijo: 'En Twitter me están diciendo que Yanina no deja hablar'". Y agregó: "Me pareció una falta de respecto que hiciera callar cuando estoy laburando bien".

Consciente de que la situación estaba muy tensa entre ambas, Ana Rosenfeld le propuso a su colega entablar una conversación en un lugar privado. De hecho, Yanina reveló: "Ella me dijo de tomar un café y no nos dijimos nada más". Por su parte, la abogada indicó: "Para mí había una olla presión, que estaba a punto de estallar". Con el objetivo de cerrar el tema, señaló: "Para mi el tema está terminado". De todas formas, le advirtió a todo el programa: "Puedo compartir un trabajo con ella, pero no está todo bien".